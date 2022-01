Socorro anuncia testagem itinerante a partir desta segunda até a sexta-feira, 21

A partir dessa segunda-feira (17), até a sexta-feira (21), a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estará realizando os testes rápidos de Antígeno, recomendado para as pessoas que estão apresentando sintomas da Covid-19, e de Anticorpo, para as pessoas que apresentaram sintomas a mais de sete dias, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Tancredo Neves, localizada no Conjunto João Alves Filho.

A testagem acontece das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. Na semana seguinte, após o dia 21, uma outra UBS receberá a testagem itinerante. A próxima Unidade de Saúde será informada no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e nas redes da Prefeitura de Socorro.

Qualquer pessoa pode realizar os testes. Lembre-se de levar um documento original com foto, CPF, cartão do SUS. Caso o paciente que vai fazer o teste seja criança e não tenha documento original com foto, é necessário levar a certidão de nascimento.