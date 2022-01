Suspeito de envolvimento com o tráfico morre em confronto com a polícia em Aracaju

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu, neste domingo (16), após entrar em confronto com policiais militares, na Zona Sul de Aracaju.

Durante patrulhamento, os policiais da Força Tática/1°BPM visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita conduzindo uma carroça. Após a ordem de parada, os suspeitos conseguiram fugir através de uma rua que a viatura não tinha acesso.

Com a chegada do apoio policial, uma das equipes visualizou novamente a carroça com apenas um dos suspeitos. Ao se aproximar, o suspeito correu para o interior de uma residência com uma pistola na mão, momento em que várias pessoas saíram da casa assustadas.

Ao realizar a entrada na casa, o suspeito que estava escondido em um dos cômodos realizou disparos contra os policiais. Ele foi atingido, socorrido e levado para HUSE, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, foi encontrado uma Pistola PT940 com 10 munições sendo 3 deflagradas. Na residência foi encontrado meio quilo de substância análoga a maconha, 25 trouxinhas pronta para venda e dois celulares com restrição roubo. O suspeito já respondia criminalmente por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória.

Com informações e foto da Força Tática/1°BPM