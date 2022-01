Trabalho híbrido: como adaptar a sua equipe sem perder a produtividade

A pandemia acelerou a transformação digital de muitas empresas e, com isso, surgiu uma nova forma de trabalhar: o modelo híbrido. O colaborador realiza parte da sua jornada de trabalho semanal em casa e a outra parte no escritório. A adaptação desse novo processo também apresenta novos desafios, principalmente, para os gestores.

Uma pesquisa realizada pelo Linkedin no último ano, mostra que existe uma preocupação dos líderes de equipe em relação aos novos modelos de trabalho. Cerca de 350 executivos de marketing do Brasil e do México responderam questões que revelaram suas visões a respeito desses modelos. De acordo com a pesquisa, 63% dos entrevistados afirmam que o isolamento social enfraqueceu os laços sociais entre as equipes.

Para 2022, a prioridade desses líderes é encontrar novas formas para trabalhar junto às suas equipes, pelo menos é o que 81% dos entrevistados afirmaram na pesquisa. A adaptação sem dúvidas faz parte do processo, mas é natural que alguns obstáculos apareçam pelo caminho.

Entretanto, é possível aplicar algumas estratégias para lidar com esse momento de forma mais eficiente. Quer ajudar a sua equipe a se adaptar sem perder a produtividade? Separamos algumas dicas que abordam desde a comunicação até o uso de ferramentas que ajudam no dia a dia. Confira!

Conheça a sua equipe

É importante que o gestor identifique o perfil dos membros de sua equipe. Entender quais são os colaboradores que funcionam melhor em casa e aqueles que são mais produtivos na empresa, pode ajudar na hora de tomar certas decisões.

Se o gestor é responsável por definir os dias de home office, caso seja possível, escolha um dia da semana para que todos da equipe estejam juntos no escritório. Converse com os colaboradores levando em consideração suas particularidades na hora de elaborar a escala e deixe claro as suas expectativas em relação a produtividade.

É natural quando estamos na empresa dar mais atenção àqueles que estão na nossa frente. Nesse momento, é importante ter muito cuidado para não esquecer de dar atenção aos colaboradores em home office.

Crie processos

Definir processos contribui para o direcionamento das tarefas para cada membro da sua equipe. Não estamos falando de algo complexo, mas pequenos processos que podem ser discutidos em um curto espaço de tempo e facilmente mensurados.

Existem metodologias ágeis que contemplam breves reuniões diárias ou semanais. O objetivo é que cada membro compartilhe suas tarefas e projetos em andamento para que todos do time tenham visibilidade. Isso também ajuda a enxergar o que é prioridade e contribui no direcionamento melhor das tarefas mais importantes do dia ou da semana.

Explore as ferramentas online

Muitas ferramentas que facilitam o dia a dia têm um custo acessível e, até suas versões gratuitas, podem ser eficientes para muitas equipes. Pense sobre as necessidades do seu time e busque soluções tecnológicas para resolver seus problemas.

Procure ferramentas que facilitem a comunicação, como o Teams e o Slack. Utilize também opções para organizar os projetos, ferramentas como Trello e Jira ajudam nessa visualização. Além dessas ferramentas, procure também por outras alternativas que estimulem a criatividade.

Já pensou em realizar um brainstorm online de forma interativa? Aí vai uma dica: a Miro é uma plataforma colaborativa que pode ser usada para dar forma às ideias da sua equipe. Com todos do seu time na mesma tela, é possível criar um mapa conceitual em tempo real e explorar ao máximo a criatividade. A Miro é uma ótima ferramenta de integração muito utilizada tanto para estruturar novas ideias quanto analisar concorrentes.

Procure motivar a sua equipe

No modelo híbrido de trabalho manter a equipe motivada pode parecer um desafio enorme, mas na verdade pode ser mais simples do que parece. O segredo é manter a conectividade, manter a transparência sobre a responsabilidade de cada membro e o seu valor perante a equipe.

O gestor tem o papel de manter sua equipe amparada, viabiliza o trabalho como equipe e também no individual. O reconhecimento do trabalho faz parte da motivação, mas criar oportunidades para que as pessoas se comuniquem e façam trocas permite resgatar parte da interação humana.

O modelo híbrido é certamente a melhor forma de trabalhar nos tempos atuais. É mais econômico para as empresas e traz mais qualidade de vida aos colaboradores. A adaptação faz parte do percurso e o importante é saber identificar as falhas que virão, corrigi-las rapidamente e continuar seguindo no novo normal.

Imagem: reprodução pixabay.com