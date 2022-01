Veja  quem pode ser vacinado contra a covid-19 hoje e o que fazer

A imunização contra a covid-19 acontece normalmente nesta segunda-feira (17), para Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente – auditiva, visual, motora e mental e indígenas; nas Unidades Básicas de Saúde e drive-thru do Parque Augusto Franco.

De 17 a 21 de janeiro, as doses serão ofertadas em oito UBS’s: Carlos Hardman (Soledade), Carlos Fernandes (Lamarão), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Amélia Leite (Suissa), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca). Nestes locais a imunização ocorrerá de 8h às 15h.

Para receber a primeira dose, o pai ou responsável deverá estar munido da carteira de vacinação da criança, documento de identificação, com foto, da criança e do responsável, comprovante de residência de Aracaju, além de um relatório médico atualizado com CID, assinado pelo médico.