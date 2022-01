Adailton: A Capitão do Caminhão também será a Capital do Agronegócio

Na manhã desta terça-feira (18) a Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe (FAESE) realizou uma coletiva de imprensa, em seu auditório, no Parque de Exposições João Cleophas, com o objetivo de apresentar o Sealba AgroShow, maior vitrine do Agronegócio da região. O evento reunirá os municípios de Sergipe, Alagoas e Bahia.

Na oportunidade, o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, esteve presente, participou da coletiva e falou da importância do evento para Sergipe, sobretudo para o município serrano, já que o Sealba AgroShow ocorrerá em Itabaiana, do dia 10 a 12 de fevereiro, no Parque Cunha Meneses.

“Importantíssimo Itabaiana ser escolhida para sediar este evento. Agradecemos o presidente da FAESE, Ivan Sobral, por esta escolha. Itabaiana é uma cidade central geograficamente. Teremos a participação de mais de 100 municípios. Itabaiana, mais uma vez, sai na frente. A Capital do Caminhão também será a Capital do Agronegócio “, disse.

O presidente da FAESE, Ivan Sobral, ressaltou que a participação e o esforço do prefeito Adailton Sousa para levar a feira para Itabaiana foi imprescindível.

O Sealba AgroShow reunirá empresas de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços, o que a torna uma grande oportunidade para realizar negócios, promover a marca e se atualizar com as novidades do mercado.

Serão realizadas palestras técnicas, rodada de negócios, entrega de projetos aos agentes financeiros, lançamento de máquinas e equipamentos, test drive de veículos e máquinas.

Também estiveram presentes na coletiva os secretários serranos Chiquinho Ferreira e Erotildes de Jesus, de Comunicação e Agricultura, respectivamente.

Fonte e foto assessoria