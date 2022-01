Advogado é baleado no braço no momento em que carroceiros faziam “racha” em cima de ponte

Um advogado foi atingido por um tiro no braço no momento em que carroceiros faziam “racha” na ponte que liga Aracaju a Nossa Senhora do Socorro pelo Bairro Porto Dantas.

O fato foi registrado no último domingo (16), quando o advogado passava pelo local e as carroças estavam atrapalhando o trânsito. No momento do “racha” um dos carroceiros efetuou o disparo que atingiu o braço do advogado.

Após o indecente ele foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

O advogado já foi ouvido pela Polícia Civil.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na localização e identificação dos suspeitos pode ligar para o disque-denúncia da polícia através do 181.