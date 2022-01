Aracaju disponibiliza nova remessa de vacina Janssen para reforço

Neste fim de semana, Aracaju recebeu mais 5.605 doses para reforço do imunizante Janssen. Ao todo, das 12.687 pessoas que receberam essa vacina como dose única, apenas 6.205 tomaram o reforço, sendo 1.169 com a Pfizer e 5.036 com a própria Janssen.

Com isso, 6.482 pessoas que já deveriam ter recebido o reforço da Janssen ainda não procuraram um dos pontos de vacinação disponíveis na capital sergipana. A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, reforça a importância dessa aplicação e garante que não faltará imunizante para atender toda demanda remanescente.

“Mesmo que o quantitativo recebido tenha sido menor que o número de faltantes, caso as doses de Janssen acabem, continuaremos completando o ciclo de reforço dessas pessoas com Pfizer. Essa intercambialidade é válida, de acordo com anúncios do próprio Ministério da Saúde. Lembrando que após dois meses da primeira aplicação, todos os imunizados com Janssen já estão aptos a tomar o reforço”, esclareceu a secretária.

Locais

Para receber a dose de reforço, o usuário deve apresentar cartão de vacinação e documento com foto em uma das unidades de saúde disponíveis.

Para quem tomou a vacina da Janssen, as doses de reforço estão sendo disponibilizadas das 8h às 16h nos seguintes locais:

– UBSs Manoel de Souza (Sol Nascente)

– Celso Daniel (Santa Maria)

– Ávila Nabuco (Conj. Médici),

– Fernando Sampaio (Castelo Branco),

– Dona Jovem (Industrial), Eunice Barbosa (Coqueiral),

– João Oliveira (Santos Dumont),

– José Calumby (Jardim Centenário),

E das 8h às 18h nas UBSs:

– Augusto Franco (Farolândia),

– Onésimo Pinto (Jardim Centenário),

– Marx de Carvalho (Ponto Novo)

– Francisco Fonseca (18 de Forte)

Foto: Marcelle Cristinne