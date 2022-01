Aracaju retomará circulação da Marinete do Forró a partir desta sexta-feira, 21

Com os passeios interrompidos desde março de 2020, em cumprimento a medidas restritivas para controle da pandemia do coronavírus, a tradicional Marinete do Forró voltará a circular por Aracaju, na próxima quinta-feira, 20.

Completamente remodelado, o ônibus tipo jardineira será um dos atrativos a impulsionar a campanha de divulgação do roteiro, feita pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), com o mote “É tempo de Aracajuar”.

Neste sentido, nada melhor do que “aracajuar” com alegria, ao som do autêntico forró pé de serra, a bordo do ônibus mais popular e colorido da capital sergipana. Para celebrar esse retorno, a Prefeitura dividiu a retomada dos passeios em duas etapas.

A primeira delas, restrita, será realizada nesta quinta-feira, dia 20, com um passeio de apresentação envolvendo o trade turístico e a imprensa. Já na sexta, dia 21, o passeio será aberto ao público e o primeiro tour oficial de retomada da Marinete do Forró será às 13h.

O ônibus tem limite de 32 visitantes e oito pessoas da equipe da Secretaria, totalizando 40 pessoas por viagem. Para o passeio, é obrigatório o uso de máscara e cartão de vacinação.

Reformulação

Durante o período em que os passeios estiveram interrompidos, a Marinete recebeu reparos e melhorias, e passou por uma revisão completa, tanto na parte mecânica quanto na chaparia. Além disso, a Secretaria Municipal da Comunicação Social fez uma reformulação visual total no ônibus com cores vibrantes e a nova marca do turismo Aracaju.

A Marinete

O ônibus em estilo jardineira começou a circular no ano de 2001, numa parceria da Prefeitura de Aracaju e a Viação Progresso. O veículo ornamentado com temática junina e cores vibrantes, conta com um trio pé de serra tocando o autêntico forró, um casal de dançarinos dançando o xote, o baião e o xaxado, e um guia de turismo explicando cada atrativo e interagindo com os turistas.

Roteiro

Às quintas e sextas-feiras, o ônibus parte dos Arcos da Orla da Atalaia, às 14h30. Em seguida, passa pelo Largo da Gente Sergipana, Orla do Bairro Industrial, Centro de Artesanato Chica Chaves, Mercados Centrais, Catedral/Centro de Turismo e retorna para a Orla da Atalaia, cujo desembarque acontece no Posto de Atendimento ao Turista.

Aos sábados, o ponto de partida é nos Arcos da Orla da Atalaia, também às 14h30. De lá, a Marinete segue por um passeio por toda a orla marítima de Aracaju, seguindo para a Orla Pôr do Sol e retornando para a Orla da Atalaia, com previsão de chegada às 17h30, com desembarque no Posto de Atendimento ao Turista.

Foto assessoria