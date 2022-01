Banda Dire Straits Legacy adiou show em Aracaju

O show da banda Dire Straits Legacy que estava marcado para ser realizado no dia 29 de janeiro em Aracaju foi adiado e vai ocorrer no dia 14 de maio. A turnê da banda no Brasil adiada devido ao aumento de registros de casos da Covid-19. Todos os ingressos adquiridos serão válidos para a nova data anunciada sem a necessidade de troca. A organização local, N Produções, e todos da Dire Straits Legacy, agradecem a compreensão de todos.

O novo show do DSL conta com um repertório que celebra os 45 anos dos Dire Straits, incluindo os clássicos Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e Romeo and Juliet.

É um show único e emocionante que revive a inesquecível e mágica atmosfera da banda britânica formada na década de 1970.

“Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” e muitas outras canções memoráveis interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey (bateria).

Foto assessoria

Por Fredson Navarro