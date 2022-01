Banese recepciona novos aprovados no concurso publico

Programa de integração e ambientação teve início na manhã desta segunda-feira (17), no Museu da Gente Sergipana.

A primeira turma de convocados no último concurso público do Banese, realizado em setembro de 2021, começou a atuar no banco nesta segunda-feira (17). Os novos 28 baneseanos foram recepcionados pela diretoria do banco no primeiro dia da Jornada Banese, o programa de acolhimento e capacitação dos ingressantes na instituição que se estenderá até o dia 28 de janeiro. Após esse período, eles assumirão os postos de trabalho nas unidades em que foram lotados. Ao longo de 2022, haverá outras convocações.

O presidente do Banese, Helom Oliveira, ressaltou a importância do Banese para a economia de Sergipe e do Nordeste, sendo o líder de mercado no estado, além de destacar pontos importantes do código de ética da empresa e os desafios que os recém-chegados encontrarão na prática das suas funções.

“Trabalhamos numa atividade extremamente concorrida. Então, o nosso diferencial é o atendimento, presencial e digital. Vocês serão nossos próprios ativos para que isso se perpetue. O Banese acabou de completar 60 anos muito bem vividos e, junto conosco, vocês serão responsáveis pela continuidade e aperfeiçoamento deste trabalho por mais 60″, salientou o gestor.

A diretora administrativa do Banco, Léa Selmara, explicou também que esse é o momento perfeito para fazer parte do time Banese. “Estudem porque o banco está disposto a incentivar quem deseja mostrar resultados. Precisamos encontrar sucessores para cargos estratégicos e tanto vocês, quanto quem já está na casa, tem oportunidade de fazer isso dar certo”, incentiva a diretora.

Novos baneseanos

Animada para iniciar o novo desafio profissional, a agora bancária Tatiane Rezende, de 21 anos, afirmou que o Banese é muito mais que um emprego com remuneração. “Para mim, o Banese é significativo porque trabalha com o desenvolvimento social de Sergipe. Chegando aqui, vi que era além. A equipe nos acolheu como uma família”, conta sobre suas primeiras impressões.

No segundo emprego como concursado, José Bismark saiu do município de Itabaiana em busca de estabilidade e encontrou no Banese possibilidades para a sua carreira. “Espero que eu me adapte bem, quero me dedicar para fazer carreira no Banco. Todo o processo com os novatos na Jornada é bem humanizado, faz com que a gente se sinta em casa”, declara José.

Jornada Banese

A Jornada Banese é um projeto desenvolvido pelo banco para promover a integração e ambientação dos iniciantes no banco. Neste período, eles serão capacitados por meio de um programa que propicia a partilha de saberes teóricos, técnicos e práticos com foco na desenvoltura profissional de cada um.

“O Banese é uma das empresas que dá mais oportunidade para pessoas jovens na gestão e diretoria. Para isso, o conhecimento é importante, mas a prática será fundamental para que vocês desenvolvam a carreira. Sejam todos bem-vindos ao Banese!”, concluiu o presidente do banco.

Após o primeiro dia de Jornada, os novatos puderam fazer um tour guiado pelo Museu da Gente Sergipana, para conhecer mais sobre a cultura sergipana e sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto Banese.

Ascom Grupo Banese