Capitão Samuel cobra igualdade de tratamento entre policiais civis e policiais e bombeiros militares

Nesta terça, dia 18, o deputado estadual Capitão Samuel utilizou das redes sociais para cobrar do Governo do Estado igualdade de tratamento entre policiais civis e policiais e bombeiros militares, no que concerne a promoção por tempo de serviço, onde a Polícia Civil tem promoções a cada 4 anos, e a PMSE e o CBMSE, em média, a cada 8 anos.

Confiram o que foi publicado pelo parlamentar:

“PTS da Policia Civil tem Promoções a cada 4 anos; estão falando em reduzir para 3 anos …

PTS dos militares promoções em media a cada 8 anos.

Esperamos da SSP mesmo tratamento, promoções a cada 3 anos p/todos (PC,BM,PM).

Desde já me coloco a disposição da SSP interlocução”.

Matéria e foto do blog Espaço Militar