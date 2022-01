Comandante do 2º BPM é promovido e deve ser transferido

Nesta segunda-feira (17), foi publicado no Diário Oficial do Estado a promoção por merecimento do Tenente Coronel QOPM Flávio Arthur Azevedo Ervilha ao posto de Coronel QOPM da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

O militar chega ao topo da carreira com o reconhecimento do governador, do comando da corporação, do Secretário de Segurança Pública, dos colegas de profissão e da sociedade que teve a oportunidade de contar com os frutos do seu trabalho.

Atualmente, o agora Cel Arthur, desempenha a função de comandante do 2° BPM de Propriá. Sua atuação é marcada por eficiência e disposição no enfrentamento da criminalidade. Após a sua chegada na cidade os índices de criminalidade tiveram redução significativa. Em parceria com o Delegado de Polícia Civil Fábio Allan, titular da Delegacia Regional de Propriá as operações foram intensificadas e o resultado foi sentido de forma positiva pela sociedade.

Sua merecida promoção, embora comemorada por todos, deve causar sua transferência da função atual, pois no organograma da PMSE os batalhões tradicionalmente são comandados por tenentes coronéis. Com o perfil técnico e operacional do Cel Arthur, fica credenciado a assumir qualquer função na esfera do Comando Geral ou Estado Maior da PMSE.

A sociedade propriaense agradece os serviços prestados pelo Cel Arthur e sua equipe, ao tempo que deseja sucesso na sua nova missão.

Por André Fontes – Tribuna do Velho Chico