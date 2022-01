Defesa Civil auxilia nas atividades do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres

Com o objetivo de dar maior celeridade aos processos de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública em virtude das fortes chuvas que atingiram a região Sul da Bahia e Norte de Minas Gerais, desde o início de dezembro do ano passado, o Governo de Sergipe por meio do Departamento de Estado de Proteção e Defesa Civil (Depec), disponibilizou um dos seus funcionários para auxiliar nos trabalhos na capital federal.

A solicitação foi feita pelo secretário nacional da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), Coronel Alexandre Lucas, ao governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas. “Por causa do acúmulo de processos e devido aos vários eventos adversos que ocorreram simultaneamente no país, houve a necessidade do nosso auxílio complementar por parte das defesas civis estaduais para se somar a defesa civil federal e darmos uma resposta mais imediata aos municípios atingidos”, explicou o gerente de integração e gestão de recursos do Depec, Edivaldo Celestino.

O gerente de integração do Depec desembarcou na segunda-feira,17, em Brasília, onde irá auxiliar nas atividades do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), durante 11 dias, podendo estender sua permanência de acordo com a demanda do órgão federal.

Fonte ASN