Diesel fica 42,16% mais caro no último Réveillon e apresenta tendência de alta nos primeiros dias do ano, aponta Ticket Log

Segundo o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente aos primeiros dias de janeiro, 2022 inicia com o valor médio do diesel em alta nos postos de combustíveis brasileiros. O diesel comum foi comercializado a R$ 5,623, acréscimo de 0,19% em relação a dezembro, quando o valor estava R$ 5,612. Já o diesel S-10 passou de R$ 5,676 para R$ 5,689, alta 0,24%. Se comparado a janeiro de 2021, o acréscimo médio no valor dos combustíveis chega a mais de 40%.

O levantamento da Ticket Log também analisou os preços do diesel em relação ao feriado de Ano Novo, dias 31 de dezembro de 2021, 1 e 2 de janeiro deste ano, e identificou que o combustível ficou em média 42,16% mais caro, se comparado ao mesmo feriado do ano anterior. No Réveillon de 2020 para 2021, o diesel comum estava em R$ 3,910 e o S-10 a R$ 3,990. Já neste, o valor chegou a R$ 5,564 e R$ 5,666 respectivamente.

Na análise por Região, quase todas apresentaram tendência de alta ou estabilidade nos preços em relação a dezembro passado. Com recuo de apenas 0,17% no valor do diesel comum e de 0,05% no S-10, o Norte continua liderando o ranking dos maiores preços, a R$ 5,826 e R$ 5,889 respectivamente.

Bem como em dezembro, o Sul ainda é a Região com o combustível mais barato. Mesmo com os maiores acréscimos, de 0,71% no diesel comum e de 0,91% no S-10, as bombas sulistas comercializaram esses combustíveis a R$ 5,234 e 5,295, respectivamente.

Nos destaques por Estado, os postos baianos registraram o maior aumento no valor do diesel comum (2,24%) passando de R$5,580 para R$5,705 e também no valor do diesel S-10 (2,36%), que antes estava em R$5,640 e agora passou para R$5,773. Já as maiores médias foram encontradas no Acre, a R$ 6,321 o diesel comum e R$ 6,259 o diesel S-10.

Ainda no comparativo com o fechamento de dezembro, o maior recuo para o diesel comum foi registrado nas bombas da Paraíba (1,11%), onde o combustível passou de R$5,561 para R$5,499. Já o Pernambuco se destacou com a maior redução para o diesel S-10, de 1,01%, passando de R$5,534 para R$5,478. Já as menores médias para os dois tipos de diesel foram registradas nos postos do Paraná, a R$ 5,163 e R$ 5,216 respectivamente.

“2021 terminou com o diesel em estabilidade, mas 2022 já inicia com uma mudança de cenário e alertas de altas de até 0,91%. A Bahia ganha destaque neste último levantamento da Ticket Log, com altas de mais de 2% no valor médio.” destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Informações Ticket Log

Fonte RPMA Comunicação