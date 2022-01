Estado de Sergipe recebe segunda remessa de vacina contra a covid-19 pediátricos da Pfizer

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu (SES) nesta terça-feira, 18, a segunda remessa de imunizantes pediátricos da Pfizer. O lote contendo mais 14.600 doses da vacina contra a Covid-19, chegou ao aeroporto de Aracaju às 14h40 e foi encaminhado para acondicionamento na central de abastecimento da SES.

Essa nova remessa começa a ser distribuída para as regionais a partir de amanhã, 19, e contemplará crianças com idade de 11 anos sem comorbidades. O primeiro lote de vacinas para o público de 05 a 11 anos foi entregue pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, 14, e distribuída para os municípios sergipanos na manhã do dia seguinte. Desse modo, a campanha de imunização das crianças teve início ainda no sábado, 15 de janeiro. O total de imunizantes pediátricos até o momento é de 29.200.

O estado de Sergipe também recebeu no início da tarde desta terça-feira, mais uma remessa contendo 78.390 doses de imunobiológicos da Pfizer, essa destinada para aplicação de segunda dose e dose de reforço na população adulta. O total de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde atinge, assim, o quantitativo de 4.218.655 doses.

Fonte: SES