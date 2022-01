Itabaiana inicia vacinação de crianças de 05 a 11 anos

A vacinação acontece no Ginásio Francisco Vilobaldo (Chico do Cantagalo) das 08h às 16 horas.

O Governo de Itabaiana iniciou nesta segunda-feira (17) mais uma etapa no plano de imunização. Na tarde desta segunda (17), o município deu início à vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 05 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente.

A secretaria municipal de Saúde preparou todo o espaço com muito colorido, decoração, desenhos infantis, pula-pula, pirulito, pipocas, algodão doce e muita animação. A vacinação acontece no Ginásio Francisco Vilobaldo (Chico do Cantagalo) das 08h às 16 horas.

Para o prefeito Adailton Sousa, é importante cuidar das crianças que são o futuro da nossa sociedade, “é preciso que cuidemos de nossas crianças. Elas são o alicerce do nosso futuro. É necessário que sejamos referência e exemplo para elas. Vacinar nossas crianças é uma prova de carinho. É uma prova de amor. É cuidar do nosso futuro e ensiná-las a importância da ciência”, ressaltou Adailton.

De acordo com a secretaria, posteriormente à esta etapa, com o recebimento de mais doses, o cronograma de vacinação será ampliado. Para a secretária de saúde, Priscila Melo, o momento é de convidar todos os pais, mães e responsáveis para aderirem à imunização das crianças, “gostaríamos de convidar todos os pais das crianças para trazerem seus filhos. O espaço está aconchegante e harmonioso para receber nossas crianças”, destacou.

A Secretaria informa que é necessário levar documento de identificação da criança e do responsável, cartão de vacina, relatório médico e comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis. A vacina contra COVID-19 em crianças deve ter obrigatoriamente um intervalo de 15 dias entre a administração dela e de outra vacina.

Vacinas salvam vidas! Cuidemos das nossas crianças.

Foto assessoria

Por Leonan Leal