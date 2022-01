Janeiro Branco: saiba como cuidar da saúde mental

O cuidado com a saúde mental vai além da prevenção contra o adoecimento

Durante o auge da pandemia de covid19, falar sobre saúde mental se tornou comum. No entanto, desde 2014, o tema é foco de um movimento mundial chamado Janeiro Branco. Em 2022, o tema da campanha é ‘o mundo pede saúde mental’ e tem como objetivo mostrar a importância de cuidar das necessidades humanas relacionadas à saúde mental e emocional.

Quando se pensa neste tema, geralmente, as pessoas o relacionam ao acometimento de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Mas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como um estado pleno de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde mental vai muito além da ausência ou presença de doenças.

A coordenadora da Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes (Unit), professora Jacqueline Caldeiras, concorda que há um equívoco quando o assunto é saúde mental. “A saúde mental envolve tudo que está na complexidade humana. É a gente pensar desde políticas públicas para a saúde mental até a prática de uma espiritualidade saudável que perpassa também por uma prática de atividade físicas e de condições sociais dignas”, explicou.

Todo indivíduo é dotado de emoções e está sujeito a desafios e mudanças em várias fases da vida. É a forma como ele lida com tais exigências que mostram se há desequilíbrio mental ou não. Na maioria das vezes, uma pessoa saudável consegue enfrentar e discernir esses momentos com assertividade.

Para quem não consegue, é essencial procurar a ajuda de um profissional. Foi o que aconteceu com muita gente durante a pandemia. “Passamos por um processo de isolamento em moradias que não traziam conforto. Vivemos resquícios desse período que vão além das perdas e do adoecimento. Por isso é muito importante falar da saúde mental e contribuir com a esperança de uma sociedade mais equilibrada, empática, que foca no todo”, enfatizou a coordenadora Jacqueline Caldeiras.

Confira algumas dicas para cuidar da saúde mental:

Aceite a si mesmo com suas limitações e qualidades

Pratique atividades físicas e aprenda técnicas de relaxamento

Administre suas emoções (positivas e negativas)

Tenha boas noites de sono

Mantenha uma alimentação equilibrada

Reserve tempo para o lazer individual ou familiar

Fonte e foto assessoria