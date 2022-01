Jovem de 18 anos morre dentro de motel após ter ingerido substancia estranha, em Aracaju

Uma jovem de 18 anos morreu no inicio da manhã desta terça-feira (18) dentro de um motel localizado na Avenida Maranhão, em Aracaju.

As primeiras informações são de que a jovem estava em companhia de um jovem de 16 anos no momento do fato. A jovem morreu após ter ingerido substancias estranha.

Após o fato, o adolescente foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

A polícia civil vai investigar o caso.

Com informações do radialista Eron Ribeiro, na Rádio Jornal