Prefeitura inicia período de matrícula para alunos novos nesta quarta

Nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), dará início à fase de Matrícula Online 2022 para estudantes que desejam ingressar em uma das 74 escolas da rede. Mais de 10 mil vagas serão disponibilizadas para esse público, entre as seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Os novos alunos são aqueles que serão matriculados na rede municipal de ensino pela primeira vez. É aquela criança que irá à escola pela primeira vez, ou o estudante que era de uma escola pública de outra cidade, que vem de escola particular ou de uma unidade de ensino de outro estado.

O cadastro com os dados do aluno deverá ser realizado através do Portal da Matrícula, no endereço eletrônico https://www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline/. A secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite, afirma que este processo online tem sido de extrema importância para que os estudantes e suas famílias garantam a vaga do estudante na rede municipal de ensino de forma rápida e prática.

“Desde 2017 estamos ofertando às mães, pais e responsáveis o sistema de Matrícula Online, o qual acabou com a situação de terem que enfrentar grandes filas, e até mesmo faltar ao trabalho ou dormir em frente à escola para conseguirem uma vaga para seu filho. O cadastro do aluno é realizado em questão de minutos e, além disso, disponibilizamos uma equipe de profissionais para auxiliar em caso de dúvidas ou demais orientações”, pontua a secretária Cecília.

O prazo para a matrícula online de alunos novos vai até o dia 25. Após a solicitação da matrícula no site, a confirmação deverá ser feita com a entrega da documentação do aluno e do responsável (quando menor de idade) na unidade de ensino escolhida até o dia 28 deste mês e mediante agendamento prévio com a direção escolar. O início das aulas do Ano Letivo 2022 está previsto para o dia 7 de fevereiro.

“Esta é a terceira fase do processo de matrícula para garantir vaga em uma das unidades de ensino da rede. É importante que o aluno ou seu responsável se atente aos prazos e não esqueçam que além do acesso ao portal, haverá que fazer a entrega da documentação na escola. Outra necessidade que não pode ser esquecida, é de incluir as declarações de vacinas atualizadas entre estas documentações”, explica o diretor do Departamento de Educação Básica (DEB) da Semed, Ricardo Abreu.

Central de Atendimento

Uma estrutura de Central de Atendimento foi organizada pela Semed para sanar dúvidas e fornecer mais informações ou soluções de qualquer dificuldade que possam ocorrer durante a matrícula online. Sete profissionais estarão à disposição da população.

Os número para contato são: 3179-1538 / 3179-1574; e pelo WhatsApp 98106-2969. A central de atendimentos estará disponível das 7h às 17h, entre os dias 19 e 25 deste mês.

Documentação exigida:

Cópia do Registro (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável ou do aluno (quando maior de idade);

Cartão de Vacinação do aluno atualizado, que é um documento que será necessário para os casos de crianças até 6 anos de idade e para os anos iniciais do ensino fundamental;

Comprovante de residência com CEP, que deve estar atualizado há no mínimo 3 meses ;

Guia de Transferência da escola de origem ou uma Declaração Escolar, com prazo de 30 dias ;

Cópia do Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS) para alunos da Educação Infantil;

Termo de Responsabilidade com todas as informações prestadas, que também precisa ser assinado e datado;

3 fotos 3×4 coloridas.

Fonte e foto assessoria