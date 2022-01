PMA solicita abertura inquérito para apurar tentativa de golpe

Diante da denúncia de que golpistas, utilizando o aplicativo de mensagens WhatsApp, estão tentando extorquir cidadãos se fazendo passar por um perfil da Prefeitura de Aracaju, o Município, através da Secretaria da Fazenda, protocolou ofício na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), solicitando abertura de inquérito policial para o caso.

Segundo informações de uma vítima – que, a propósito, percebeu a tentativa de golpe a tempo -, através do contato por mensagens de texto e voz, os golpistas informam sobre uma falsa promoção relacionada à nota fiscal de Aracaju. Na conversa, eles tentaram induzi-la a informar dados pessoais, como a Chave Pix e o número de contas bancárias, com a justificativa de que seria para o depósito do falso prêmio.

A vítima/denunciante desconfiou e resolveu procurar a Central de Atendimento ao Servidor da Prefeitura de Aracaju, onde foi informada que não existe nenhum tipo de ação deste tipo nesta Administração. “Imediatamente, divulgamos uma nota na imprensa desmentindo a existência da promoção e alertando os cidadãos sobre o golpe. Mas entendemos a gravidade do fato e, por isso, fomos além e protocolamos ofício na DRCC”, esclarece o secretário da Fazenda, Jeferson Passos.

No documento, a Semfaz alertou para a evidente existência de indícios que indicam a prática de tentativa do crime de fraude eletrônica, capitulado no art. 171, § 2ª-A do Código Penal, e solicitou a abertura de inquérito. “Pedimos a apuração do caso para buscar os devidos responsáveis”, enfatiza. A administração municipal orienta a população a não entrar em contato e não fornecer nenhum dado pessoal solicitado via WhatsApp.

Foto: Ascom/Fazenda.