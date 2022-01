Professor Dudu, dirigente Estadual do PT, emite nota esclarecimento

Durante o governo de Hitler na Alemanha o Ministro da Propaganda Nazista Joseph Goebbels cunhou a tese, “uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade”, tese essa que anda em alta no Brasil com o nome de fake news.

Eu fui aconselhado a nunca responder a provocações, porém após ouvir gravações de entrevistas na Rádio Mar Azul FM concedidas pelo ex-vereador Dominguinhos e também por Mário Dias, ex-secretário de Cultura da administração Carlos Magno, ao radialista Luís Carlos Dussantus resolvi escrever essa nota de esclarecimento.

Nas duas entrevistas ficou claro para mim que as falas foram combinadas tanto que as referências feitas ao meu nome foram idênticas e com tom provocativo.

Um dos pontos que chamou a minha atenção foi a afirmação feita por ambos de que Dominguinhos fez um “gesto nobre” ao retirar a pré-candidatura a Deputado Estadual para não concorrer e dividir os votos comigo, que como já foi veiculado nos meios de comunicação também eu fui indicado pela corrente petista Articulação de Esquerda como pré-candidato.

Perguntado por Dussantus se ao sair da disputa ele iria me apoiar a resposta foi não e em seguida disse que apoiaria Iran Barbosa.

Esse é um belo gesto não? Ele me ajuda apoiando meu concorrente principalmente na base do magistério.

O fato é que ele retirou o nome porque tem compromisso com Iran Barbosa e nesse sentido eu aproveito para perguntar se Dominguinhos mantém a indicação de uma assessoria no gabinete do deputado, porque no início do mandato constava no Portal da Transparência da Assembléia Legislativa.

Eu não vejo nenhum problema na relação dele com o Deputado Iran Barbosa, mas vejo quando omite a verdade.

Hoje os alvos preferidos de Dominguinhos e Mário são a corrente petista Articulação de Esquerda e o SINTESE, sem contar que até o PT foi atacado duramente por eles quando ambos anunciaram a desfiliação do partido da estrela gloriosa.

Mário cumpriu a promessa e já saiu – muito embora continue na órbita do partido -, porém Dominguinhos que repetiu várias vezes que não sabe fazer política sem Mário ainda permanece e agora se autoproclama o unificador da esquerda em Estância.

Vale destacar que o próprio Dominguinhos disse em entrevista que não se filiou ao PSOL porque Márcio Souza barrou a sua entrada, sendo assim ele só está no PT porque o PSOL indeferiu a sua filiação.

Será que com provocações ele acha que vai unificar o partido e a esquerda? Recentemente ele disse nas emissoras de rádio que o vereador Artur (PT) não o representa. Como ele pretende dialogar com quem não o representa?

Dominguinhos esquece que a sua vitória no PED para presidente do PT só foi possível porque contou com o apoio de Artur e os dois juntos derrotaram a candidatura da Articulação de Esquerda representada pela professora Ivonia.

Hoje, o ex-vereador gera insatisfação também no campo majoritário do partido do qual ele faz parte ao propagandear com entusiasmo a pré-candidatura de Márcio Macedo ao Senado, mesmo sabendo que Rogério Carvalho e João Daniel têm defendido reiteradamente que precisam deixar a vaga de vice-governador e senador para os aliados porque uma chapa majoritária puro sangue não é a melhor tática eleitoral.

Quem poderia estar dando o discurso da chapa puro sangue seríamos nós da Articulação de Esquerda porque não compomos o campo majoritário, ele sim.

Eu particularmente defendo que a vaga para o senado e a vice só devem ficar também com o PT, caso os aliados sejam golpistas ou quadros da direita bolsonarista, da mesma forma que sou contra Alckmin na vice de Lula e fui contra Ivan Leite na suplência de Senador na chapa de Rogério Carvalho.

O PT em Estância não se reúne desde as vésperas das eleições municipais, ou seja, já faz mais de um ano e quatro meses, enquanto isso o presidente do diretório municipal (Dominguinhos) usa constantemente o seu programa de rádio para atacar o SINTESE, os representantes da Articulação de Esquerda e o representante do PT na câmara de vereadores.

Acho sintomático que um petista e um ex-petista me rotulem de ultraesquerda nos meios de comunicação como se isso fosse depreciativo, porém não acham grave o tratamento cordial que eles têm com a ultradireita estanciana inclusive os bolsonaristas.

Lula precisará do partido unificado em todo o Brasil para enfrentar a eleição mais difícil e mais importante da história, e aí eu pergunto: agindo dessa forma o atual presidente do diretório municipal do PT em Estância terá condições políticas para unificar a esquerda e atuar na mesma trincheira?

O momento exige maturidade, leitura precisa da conjuntura e compreensão de que as candidaturas mais importantes são as de Lula (sem Alckmin) e a de Rogério Carvalho ao governo do estado, porque mesmo como o grave erro de Rogério ao votar no Orçamento Secreto ele é o único capaz de derrotar os aliados diretos de Bolsonaro e os indiretos como Belivaldo e Edvaldo que aplicam a mesma política do governo federal aqui em Sergipe.

Estância é uma cidade livre e cabe todas as pré-candidaturas possíveis inclusive a de Dominguinhos a Deputado Estadual, portanto, peço que ele esqueça o “gesto nobre” e mantenha a sua e deixe o povo julgar os nomes postos, porque quem tem aliados desse tipo não precisa de inimigo.

Por fim peço que principalmente os petistas concentrem as energias para os enormes desafios que teremos pela frente para eleger Lula – e garantir que ele tome posse – e deixem as provocações infantis para quando não tiver nada para fazer.

Por Professor Dudu – Dirigente Estadual do PT