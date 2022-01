Quem transfere mais votos?

Por Adiberto de Souza *

Todo candidato sonha em ter o apoio de um campeão em transferir votos. Em Sergipe, é famosa a eleição do prefeito de Itabaiana, Filadelfo Araújo (MDB), em 1970. O emedebista foi eleito graças à maciça transferência de votos feita pelo líder político Chico de Miguel (Arena). Mesmo preso na penitenciária pelos militares golpistas, o político arenista não apenas elegeu Filadelfo com uma grande votação, como fez sete vereadores na cidade serrana. E hoje, quem mais transfere votos em Sergipe? Embora tenha uma gestão bem avaliada, o governador Belivaldo Chagas (PSD) é uma incógnita como transferidor de votos. Outrora campeão em eleger políticos desconhecidos, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não anda com essa bola toda junto ao eleitorado. Pode-se dizer que de todos os pré-candidatos ao governo estadual, o que tem mais chance de se beneficiar com a ajuda aliada é o senador Rogério Carvalho (PT). O apoio do ex-presidente Lula da Silva (PT) ao petista sergipano deve resultar numa fabulosa transferência de votos, tal qual ocorreu em 2010, quando o “Barba” elegeu a desconhecida candidata a presidente Dilma Rousseff (PT). Aguardemos, portanto!

Vai botar no pau

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) promete mover uma ação na Justiça questionando o percentual de reajuste do IPVA 2022. Segundo o fidalgo, a tabela atualizada do imposto para veículos seminovos mostra que houve um aumento de até 28% para alguns carros, portanto, bem maior do que a inflação de 2021, que foi de 10,06%. O deputado chegou a propor ao governado Belivaldo Chagas (PSD) que congelasse o valor do IPVA do ano passado, mas não foi ouvido. Aff Maria!

Política no BNB

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste acaba de nomear José Gomes da Costa como presidente interino da Instituição. O distinto acumulará a presidência com a diretoria financeira e de crédito do banco. Segundo as línguas ferinas, Gomes foi alçado ao comando do BNB por Valdemar Costa Neto, o manda chuva do PL, novo partido do capitão de pijama. Há quem garanta, inclusive, que o novo presidente do Banco do Nordeste será efetivado no cargo. Ah, bom!

Água rio abaixo

A Chesf reforça o alerta às comunidades ribeirinhas sobre o aumento da vazão do Rio São Francisco. Segundo a estatal, por conta do grande volume d’água no Reservatório de Sobradinho (BA), a Hidrelétrica de Xingó, em Canindé, vai operar, a partir do próximo dia 24, com uma vazão média diária 4.000 m³/s. Portanto, quem mora ou tem propriedades às margens do “Velho Chico” deve cair fora o quanto antes, pois será enorme o volume de água a ser liberado por Xingó a partir da próxima segunda-feira. Quem avisa, amigo é!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que as leis são como vacinas, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas afixarem, em local visível, tabela informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PSD) – atual prefeito de Estância – esta Lei foi sancionada ainda no governo de Jackson Barreto (MDB), só que a maioria dos restaurantes de Sergipe não a respeita. Pior é que nenhum órgão público exige o seu cumprimento. Danôsse?

Angu de caroço

As preliminares da campanha eleitoral deste ano sinalizam que a disputa pelo governo de Sergipe e pela única vaga para o Senado será um verdadeiro angu de caroço, misturado com sarapatel de coruja. Pode-se dizer que a gororoba já está no tempero para ir ao fogo brando. Quando chegar a hora de a onça beber água teremos barulho dos grandes, pois a maioria dos pré-candidatos é adepta do adágio popular “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Misericórdia!

Abaixo o preconceito!

Pesquisa de “Gênero e Número” mostra que 51% dos LGBT+ sofreram algum tipo de agressão no 2º semestre de 2018. Entre quem disse ter sido vítima, as mulheres lésbicas foram o maior grupo (57%), seguidas por trans e travestis (56%), gays (49%) e bissexuais (44,5%). As formas mais comuns de agressão foram violência verbal (94%), tratamento discriminatório (56%), assédio moral (54%) e violência física (13%). Crendeuspai!

Pulou a cerca

O vice-prefeito de Itabaiana, Agnaldo de Verso (PR), não reza mais na cartilha do líder político Valmir de Francisquinho (PL). Alegando ter sido mal tratado pela gestão do prefeito Adailton Sousa (PL), o distinto pulou a cerca pras bandas do deputado estadual Luciano Bispo (MDB). “O presidente da Assembleia tem me ajudado muito ultimamente”, confessa Agnaldo, que vem a ser um empresário bem sucedido em Itabaiana. Resta saber até que ponto esse rompimento afetará o projeto político de Valmir de Francisquinho nas eleições deste ano. Marminino!

Braços cruzados

Os servidores administrativos da Universidade Federal de Sergipe amanheceram, nesta terça-feira, de braços cruzados. A paralisação visa marcar o início da campanha salarial de 2022. Agora pela manhã, a categoria faz manifestação no hall da Reitoria da UFS, no Campus São Cristóvão, visando dialogar com a comunidade acadêmica sobre suas pautas. Sem reajuste linear há 5 anos, a categoria sofre com a defasagem salarial provocada pela inflação acumulada no período. Home vôte!

Edvaldo com Bolsonaro

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), deseja se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o pedetista pretende propor ao capitão de pijama que socorra o transporte de passageiros, principalmente o das capitais. “Nosso objetivo é encontrar uma solução a curto prazo, com o subsídio de R$ 5 bilhões do governo Federal, para enfrentar esta crise no transporte público e para que não haja um aumento significativo na tarifa”, revela Nogueira. Então, tá!

* É editor do Portal Destaquenotícias