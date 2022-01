Ricardo Marques recebe o prêmio de ‘Melhor Vereador de Aracaju em 2021’

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) comemorou a conquistou do ‘Prêmio Melhores do Ano do Imprensa 24 Horas’ que venceu na categoria ‘Melhor Vereador da Capital’.

“Fiquei muito feliz com a conquista do prêmio e agradeço a toda equipe o Imprensa 24 horas e principalmente a população aracajuana que tem acompanhado o meu trabalho. Talvez poucas pessoas saibam, mas o Imprensa 24 horas fez a primeira reportagem com uma suposta denúncia contra mim, que eu teria “invadido” uma unidade de saúde. Depois ficou provado que não houve invasão, pelo contrário, foi um trabalho sério de fiscalização, que continue fazendo durante todo o ano de 2021″, comenta.

O idealizador do prêmio parabenizou o parlamentar. “O Imprensa 24 Horas sempre abriu espaço para divulgar as ações de Ricardo Marques e ele foi notícia durante todo o ano, foi um dos políticos que mais apareceu no portal e esta homenagem é muito justa”, elogia, Nélio Miguel Júnior.

Ricardo Marques brilhou em 2021 e o seu trabalho foi reconhecido pela população e carimbado pela Imprensa 24 Horas. Marques apresentou 14 Projetos de Leis no primeiro ano de mandato, entre eles destacam-se o da Liberdade Econômica e o estatuto da Desburocratização que visam melhorar o ambiente de negócios e aumentar a geração de empregos.

Além do trabalho legislativo, Ricardo Marques não limitou sua atuação ao gabinete, desde o primeiro dia de 2021 preferiu estar perto do povo, na rua e conhecendo os problemas de cada comunidade e buscando soluções junto ao poder público. Atendendo aos pedidos dos aracajuanos, protocolou centenas de ofícios e requerimentos pedindo respostas aos órgãos competentes sobre situação da saúde, paralisação de obras, transporte público. Mais do que palavras, os resultados do mandato do vereador Ricardo Marques mostram que surge uma nova liderança na política de Sergipe.

Fonte e foto assessoria