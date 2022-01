Saúde mental é tema de palestras em escolas de Rosário do Catete

Com o objetivo de trabalhar a importância da saúde mental no ambiente escolar, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou uma série de palestras nas unidades escolares da Rede Pública de Rosário do Catete. A ação integra a Campanha Janeiro Branco, que anualmente, busca chamar a atenção da população para assuntos relacionados à saúde mental.

Desde o dia 11 de janeiro, um ciclo de palestras sobre saúde mental está sendo realizado nas escolas da Rede Pública Municipal. Na última segunda-feira (17), a equipe multidisciplinar da Semed realizou uma roda de conversa com a equipe diretiva e servidores da Escola Municipal Professor José Antônio Santos, situada no Conjunto Mutirão. Na oportunidade, uma profissional da Psicologia palestrou sobre a importância dos cuidados com a saúde mental no ambiente escolar e executou dinâmicas em grupo.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Elton Lima, a ação é importante para mudar paradigmas na sociedade, sobretudo no ambiente escolar. “Com o avanço da pandemia do coronavírus (Covid-19), muitas pessoas precisaram recorrer aos serviços públicos, buscando ajuda referente à saúde mental. Conversar nunca é demais e ampliar nossa capacidade de absorção, também não! Precisamos quebrar tabus e massificar o debate sobre a saúde mental em todos os ambientes, inclusive o escolar”, afirmou o gestor.

O cronograma de palestras segue durante o mês de janeiro. Nesta semana, a equipe diretiva e funcionários da Escola Municipal Professora Ernestina Silva, no Povoado Siririzinho, e os funcionários da Semed serão os próximos contemplados com o projeto.

Por Keizer Santos