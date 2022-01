Talysson cria projeto de lei para coibir o assédio sexual no transporte público de Sergipe

Protocolado no dia 09 de julho de 2020, o Projeto de Lei de nº 182/2020 e de autoria do Deputado Estadual Talysson de Valmir, tem por objetivo instituir o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo em Sergipe. “Todos os dias mulheres são assediadas e desrespeitadas no transporte público. Muitas delas indo para o trabalho ou faculdade têm sido vítimas de ações covardes e criminosas”, Declara o Deputado.

Segundo pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, 97% das mulheres entrevistadas afirmaram que já passaram por situações de assédio sexual no transporte público. As entrevistadas foram ouvidas em todas as regiões do Brasil e o Nordeste ficou em segundo, perdendo apenas para o Sudeste. “É um número muito alto de casos para que a gente fique de braços cruzados. Essa luta só pode ser vencida por dois meios: a educação e a punição. Quanto mais os homens forem educados, menos casos como esses irão acontecer. Da mesma forma, quanto mais denúncias, mais criminosos serão punidos. As mulheres não aguentam mais!”, dispara o parlamentar.

A proposição do Deputado busca criar uma campanha educativa para conscientizar a população e estimular que sejam feitas as denúncias por parte das vítimas. Dessa forma, afima o texto do PL, iremos “coibir o assédio sexual nos veículos do transporte coletivo”. “Quando pensamos nesse Projeto, a ideia era que as empresas de transporte público fossem parceiras das mulheres. Caso aprovado, as empresas poderão criar uma ouvidoria para receber denúncias e encaminhá-las diretamente à polícia. Os motoristas e os cobradores também poderão ser orientados quanto a esses casos, para que, se possível, intervenham e também realizem as denúncias. Só não podemos ficar parados enquanto as mulheres sofrem todos os dias, por isso peço a aprovação e sanção do Projeto o quanto antes”, afirma Talysson.

Fonte e foto assessoria