Três músicos da Lira Senhora Santana de Boquim e um de Estância passam em concurso do 28 BC

A notícia sobre a aprovação de três jovens músicos da Lira Senhora Santana, repercutiu nos quatro cantos da cidade de Boquim. Os pais, familiares e amigos desses jovens estão contentes com essa vitória de Leandro Souza, Wendel Rocha e Luiz Fernando.

De acordo com o maestro Gilson Silva, da Lira Senhora Santana, o concurso para Cabo Músico do Exército, Banda do 28º Batalhão de Caçadores (Aracaju), aconteceu nos dias 12,13 e 14 deste mês. “Esses jovens, começaram a estudar bem cedo na Escolinha de Música, como todo aluno começa, aprendendo a leitura musical e depois ingressando na banda para tocar”, lembrou o maestro.

Segundo Gilson, alguns deles já chegaram a tocar em bandas populares, como foi o caso de Wendel Rocha, que fez parte do grupo de Calcinha Preta, o próprio Luiz Fernando tocava em Los Guarany. “Eles estão sempre trabalhando e buscando os seus meios de sobrevivência”, disse.

Gilson Silva destacou ainda, que ele sempre vem batendo na tecla, lá na Lira, para os aprendizes e músicos, que o importante é eles encontrarem um emprego seguro. “A gente incentiva a todos eles, que procurem fazer um concurso, seja da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército. Eles fizeram provas escritas específica da música, prova prática e de solfejo e obtiveram as melhores notas”, frisou.

O maestro informou que esse concurso foi para Cabo Músico temporário, irão passar oito anos servindo à banda do Exército e depois, este ano, vai acontecer o concurso para ESSA, e eles poderão fazer para 3º Sargento Músico, e aí ficarão efetivos. “Para a gente isso é muito importante porque fizemos esse trabalho de incentivar esses jovens a buscarem esses caminhos das bandas militares, que vão dar o conforto para o futuro deles.

Por Magno de Jesus