Tribunal de Contas faz visita técnica à Alese para aprimorar transmissão das sessões

As Diretorias de Comunicação e Mídias (Dicom) e de Modernização e Tecnologia (DMT) do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizaram, nesta terça-feira, 18, visita técnica à Assembleia Legislativa (Alese), com o objetivo de buscar informações para modernizar as transmissões das sessões das Câmaras e do Pleno.

Os técnicos do TCE foram recepcionados por servidores da Alese e, na oportunidade, houve troca de informações sobre os investimentos em modernização e tecnologia realizados pelo órgão legislativo.

Os representantes da Alese deram detalhes da transmissão das sessões no plenário da Casa e na Sala de Comissões. Já os técnicos do TCE também tiraram dúvidas com os setores de sonoplastia e taquigrafia.

“A transmissão dos trabalhos na Alese é referência no Estado e as diretorias do TCE/SE estudam medidas que possam deixar os trabalhos do Tribunal ainda mais transparentes e acessíveis à população sergipana”, afirma o diretor da Dicom, Habacuque Villacorte.

Segundo ele, a ideia é aperfeiçoar a transmissão das sessões das Câmaras e do Pleno no canal do TCE no Youtube. “Agradecemos aos técnicos da Assembleia Legislativa pela boa recepção nessa visita técnica. Queremos melhorar nossas transmissões e, por isso, aproveitamos a expertise dos técnicos da Alese para podermos fazer uma cobertura das sessões cada vez mais profissional. Deixar o TCE mais próximo da população é um compromisso da gestão do presidente Flávio Conceição”, explicou.

Por sua vez, o diretor do DMT, Cristiano dos Santos Cruz, explicou que o interesse da administração do TCE/SE é trazer melhorias tecnológicas. “Vamos, dentro do possível, modernizar ainda mais o Tribunal, trazendo equipamentos novos e outras tecnologias que vão facilitar as atividades dos servidores e todo o trabalho que o TCE/SE executa para a sociedade”, afirmou o diretor.

Participaram ainda da visita o coordenador da DMT do TCE, Miguel Melo; o analista de Tecnologia da Informação, Daniel Regis; e da assessoria de comunicação, Kleber Santos. Pela Alese, também estiveram presentes o coordenador de Tecnologia, Carlos Augusto Fiel Júnior; e os responsáveis pelo setor de Sonoplastia, Adriano Azevedo e Jairo Alves.​

Fotos: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE

