Uma colisão frontal envolvendo um ônibus e uma carreta deixou duas pessoas mortas e pelo menos sete feridos.

As informações passadas pela PRF são de que o acidente aconteceu no inicio da manhã desta terça-feira (18), no km 204 da BR-101, no município de Cristinápolis.

O acidente foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trânsito funciona em meia pista. Segundo a PRF, ainda não há previsão para liberação total.

Foto PRF