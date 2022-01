Agricultores de 17 municípios receberão o seguro do Garantia-Safra

Último dia para obter o pagamento do benefício é dia 30 de janeiro de 2022

Nesta semana, foi iniciado o pagamento do benefício aos agricultores inscritos no programa Garantia-Safra 2021, programa de seguro de renda mínima do governo federal, destinado às famílias de agricultores do semiárido nordestino. O último dia para obter o pagamento do benefício é dia 30 de janeiro de 2022. Para recebê-lo, o agricultor deve dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica ou a uma casa lotérica mais próxima.

A Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) é responsável pela coordenação estadual do programa e, segundo o coordenador Sérgio Santana, neste ano foram confirmadas as perdas na produção agrícola em 17 municípios, totalizando 8.081 agricultores que vão receber o benefício. “Cada agricultor vai receber uma cota única de R$850. O benefício é pago diretamente ao agricultor, através do cartão Bolsa-família, mediante a comprovação da perda de mais de 50% da safra, em razão de estiagem ou excesso hídrico. O valor total pago aos agricultores é R$ 6.868.850,00”, destacou.

De acordo com a secretária de agricultura de Porto da Folha, Frankilane Azevedo, o programa tem um papel fundamental na melhoria da vida do pequeno produtor. “Sabemos das dificuldades do homem do campo e com esse benefício, podemos ver sua vida melhorar. Só este ano, 1.863 agricultores serão beneficiados em nosso município.”

Jorge Rabanal, secretário municipal de Itabi, ressalta a confiança na ação do programa, que segundo ele, é uma política necessária de assistência aos pequenos agricultores. “Me sinto recompensado por ter acreditado nesse programa, principalmente, num momento difícil para a economia do país. Em Itabi, são quase 500 agricultores que vão receber o benefício. É uma grande ajuda nesses momentos de incerteza”, disse.

Segundo Haroldo da Silva, secretário da Agricultura de Monte Alegre, município que teve a adesão de 1463 agricultores, o programa é de extrema importância para a vida do agricultor e para a economia local. “O programa está ajudando muito as famílias nesse momento, que vão usar o repasse dentro do município, dando uma injeção na economia”.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, ressalta a importância do seguro para os produtores rurais. “É um programa muito relevante, fomenta a economia local e dá uma garantia aos microprodutores rurais em caso de perda da safra. A Seagri tem investido massivamente na divulgação do programa e no cadastramento dos produtores, destacando sempre a importância que o benefício traz para eles”, concluiu.

Foto: Vieira Neto/Seagri