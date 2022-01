Aluna de Rosário recebe medalha nas Olimpíadas de Matemática

A aluna Maria Eduarda dos Santos, 12 anos, do 7º ano da Escola Municipal Professora Ernestina Silva, do Povoado Siririzinho, da Rede Pública Municipal de Rosário do Catete, conquistou a medalha de bronze na 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A aluna foi inscrita no Nível 1, que reuniu alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental.

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto de abrangência nacional voltado às escolas públicas e privadas, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A ação utiliza recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A OBMEP envolve alunos do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio dividido em três níveis de disputa (Nível 1 – 6º e 7º anos, Nível 2 – 8º e 9º anos e Nível 3 – ensino médio).

A aluna Maria Eduarda dos Santos não escondeu a alegria em representar o Município de Rosário do Catete. “Agradeço primeiramente a Deus; aos meus pais, pelo incentivo de sempre; aos meus professores, desde a educação infantil até o dia de hoje, que também me incentivaram nesta jornada. Minha matéria preferida sempre foi Matemática e sempre me esforcei ainda mais nesta disciplina. Ganhar esta medalha era um sonho antigo que eu tinha. Muito obrigada a todos que me ajudaram a chegar até aqui”, celebrou a aluna.

“Meu sonho é ser médica e a disciplina de Matemática é fundamental para que eu possa realizar esse meu sonho. Obrigado a Escola Ernestina!”, concluiu Maria Eduarda.

O secretário municipal de Educação, Elton Lima, destacou a conquista da aluna da Rede Pública. “Parabenizo a todos que compõem a equipe gestora da Escola Ernestina, ao corpo docente e em especial o empenho e dedicação da aluna Maria Eduarda. A iniciativa visa contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, impulsionando o potencial dos alunos nas áreas científicas e tecnológicas. Uma ótima ferramenta de difusão do conhecimento, que desta vez contemplou uma aluna rosarense. Com esforço e dedicação é possível avançar e a prova está aí”, afirmou o secretário.

Como medalhista, a aluna rosarense tem direito a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que é realizado por meio de uma rede nacional de professores de diferentes polos espalhados pelo Brasil.

Por Keizer Santos

Foto_Gustavo Silva