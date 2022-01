Compra compartilhada de alimentação escolar volta a ser discutida pelo CONIVALES

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) realizou nesta segunda-feira, 17, uma videoconferência com a participação de nutricionistas vinculados às Secretarias de Educação dos municípios consorciados/conveniados, para dar continuidade ao processo de planejamento da primeira compra compartilhada de alimentos que compõem a alimentação escolar.

A gerente de Licitação do CONIVALES, Tatiane Almeida, explicou sobre os benefícios do modelo do sistema de compras compartilhadas, que garante a observância dos princípios constitucionais da isonomia, de maneira a assegurar a oportunidade a todos os que desejam realizar contratos com a administração pública, viabilizando a seleção das propostas mais vantajosas para a administração, gerando grande economia aos cofres públicos.

“Existe uma série de fatores que tornam as compras compartilhadas atrativas para os órgãos que praticam esse sistema, principalmente preços competitivos devido à vultuosidade das compras e redução dos custos, em virtude da concentração da gestão das aquisições. A experiência do CONIVALES na realização de compras compartilhadas demonstra que a união dos municípios acarreta em um maior poder de barganha, de modo a viabilizar a obtenção de melhores preços com elevadíssimo índice de eficiência”, pontuou a gerente.

Tatiane Almeida explicou ainda que o objetivo da videoconferência foi criar a Comissão de Nutricionistas, que terá a função de avaliar o termo de referência e a especificação do objeto a ser licitado, itens necessários para o processo licitatório da alimentação escolar. A gerente pontuou que a participação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é fundamental para o processo de avaliação, e que os cardápios das escolas municipais não sofrerão alteração.

O CONIVALES já atua há quatro anos na gestão compartilhada em saúde, atendendo atualmente a 42 municípios sergipanos, que recebem os serviços prestados pelo Consórcio, através do sistema de compras compartilhadas de medicamentos, insumos hospitalares e do sistema próprio de Regulação.

O presidente do Consórcio, Franklin Freire, prefeito de Amparo do São Francisco, explicou as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais na aquisição da alimentação escolar, considerando os altos preços dos alimentos uma das principais adversidades. “Estamos iniciando o processo da primeira compra compartilhada de alimentação escolar. O CONIVALES quer oferecer a mesma eficiência e economia proporcionada na área de medicamentos, para a alimentação escolar. O CONIVALES já é amplamente conhecido não apenas em Sergipe, como também fora do Estado, estando consolidado como órgão de grande eficiência na gestão de compras compartilhadas, que exige o fiel cumprimento do fornecimento pelas empresas fornecedoras e que, em contrapartida, realiza de forma extremamente célere o pagamento dos itens fornecidos. A união dos municípios, unida à credibilidade já conquistada pelo CONIVALES ao longo destes mais de 4 anos de funcionamento, enseja uma maior economia a ser gerada, assim mais uma vez poderemos contribuir com os municípios Sergipanos, levando qualidade, eficiência e economia para todos.

