Covid: Aracaju inicia nova fase vacinação infantil e inclui crianças de 11 anos, sem comorbidades

A Prefeitura de Aracaju dará início a uma nova fase da vacinação infantil contra a covid-19, com a inclusão das crianças com 11 anos, sem comorbidades, no calendário municipal. O anúncio da ampliação foi feito nesta quarta-feira, 19, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais e entrevista às emissoras de TV. Para o novo público priorizado, a primeira dose estará disponível, a partir desta quinta-feira, 20, em oito Unidades Básicas de Saúde. A expectativa da gestão municipal é imunizar cerca de 8 mil crianças desta faixa etária. Nesta etapa, a administração também dará continuidade à vacinação das crianças a partir de 5 anos, com comorbidades.

“Estive hoje na Unidade de Saúde Roberto Paixão, no bairro 17 de Março, e aproveitei a visita a este local tão importante para anunciar a vacinação das crianças de 11 anos, sem comorbidades, contra a covid-19. A partir desta quinta-feira, dia 20, oito unidades básicas estarão abertas para aplicar a primeira dose neste público da nossa cidade. Quero aproveitar para pedir aos pais, mães e responsáveis, que levem as crianças até os locais para que elas sejam vacinadas contra o coronavírus. É uma alegria muito grande chegar a este momento, de imunização das nossas crianças, porque demonstra que estamos avançando, cada vez mais, no enfrentamento a este vírus”, destacou Edvaldo.

O prefeito ressaltou ainda a importância da imunização das crianças, em virtude do retorno presencial às aulas, a partir de fevereiro. “É preciso que a gente alcance um número significativo das nossas crianças, pelo menos, com a primeira dose da vacina. É fundamental para protegê-las, mas, também, para garantir a proteção de todos. Aproveito também para fazer um apelo àqueles adultos que ainda não se vacinaram ou que estão com o ciclo incompleto: por favor, se dirijam a uma das nossas unidades e se vacinem. Estamos vendo o avanço da variante Ômicron no país e a única forma de vencer definitivamente este vírus é com a vacinação”, salientou.

Além das crianças de 11 anos, a gestão municipal seguirá imunizando as crianças, a partir de 5 anos, com comorbidades. Para estes públicos serão disponibilizadas oito Unidades Básicas de Saúde. São elas: Carlos Hardman (Soledade), Carlos Fernandes (Lamarão), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Amélia Leite (Suissa), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca).

No próximo sábado, dia 22, o atendimento ocorrerá, exclusivamente, nas UBS’s Ávila Nabuco (Luzia) e José Machado (Santos Dumont), das 8h às 13h. Já na próxima semana, de 24 a 28 de janeiro, a vacinação infantil volta a acontecer nas oito unidades básicas, das 8h às 15h.

“Para garantir a vacina, os responsáveis devem levar o cartão de vacina da criança; a documentação da criança e do responsável (certidão de nascimento é válida); comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis e, nos casos das crianças com comorbidades, o relatório médico atualizado com CID e assinado por um médico”, destacou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Síndromes gripais

Durante o fim de semana, as UBSs Augusto Franco e Cândida Alves (bairro Industrial) também estarão abertas, das 7h às 19h, para atender pessoas com sintomas gripais. Nessas duas unidades, os usuários poderão ser atendidos por um médico clínico, fazer testagem para covid-19 e, caso necessário, fazer a retirada de medicamentos para a continuidade do tratamento em casa.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA