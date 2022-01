Edvaldo: “Com novo Centro de Especialidades Odontológicas, serviços de saúde bucal terão ainda mais qualidade em Aracaju”

O prefeito Edvaldo Nogueira visitou, nesta quarta-feira, 19, as novas instalações do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) David Oliveira de Souza. Resultado de um investimento de R$ 223 mil, em recursos próprios da Prefeitura, o local foi totalmente modernizado para assegurar a qualidade do atendimento oferecido na rede municipal, com a oferta de especialidades como odontopediatria, periodontia e cirurgias de lesões de boca. Localizado no conjunto Augusto Franco, o CEO, que foi entregue há pouco mais de um mês, já realizou mais de 255 atendimentos. A vice-governadora, Eliane Aquino, acompanhou Edvaldo na visita ao espaço.

“É com imensa felicidade que vejo, hoje, este Centro de Especialidades Odontológicas em pleno funcionamento. Sempre prezamos pela oferta de serviços voltados para a saúde bucal, mas, prezando pela garantia de um atendimento ainda mais qualificado, investimos neste novo CEO, que leva o nome de um grande médico e, sobretudo, um grande ser humano, David Oliveira de Souza. Hoje, temos a certeza de que os aracajuanos recebem o atendimento que precisam, com a qualidade que merecem, e é um local que queremos melhorar, cada vez mais, fazendo avançar o serviço prestado e assegurando a saúde bucal à população, dando um salto de qualidade nesta área”, destacou Edvaldo.

Ao enaltecer a “justa homenagem”, o prefeito também ressaltou a importância do médico David Oliveira de Souza para o Sistema Único de Saúde e enfatizou que “enquanto profissional, ele era uma pessoa diferenciada, com grande compromisso com a saúde, com a transformação social e com a solidariedade”. David Oliveira de Souza faleceu no último dia 14 de dezembro, aos 46 anos, vítima de um infarto.

“Fiquei muito emocionado quando cheguei. David teve um grande papel na implantação do SUS, desde 2000, quando Déda era prefeito da capital e eu vice. Além disso, foi um ser humano excepcional, um médico talentoso e um grande gestor de saúde. Por tudo o que ele representa, a ação e função deste Centro deve, sempre, estar à altura de David, para honrá-lo. Quanto mais atendimento de qualidade este lugar fizer, mais esta homenagem estará correspondendo ao que ele sempre defendeu”, reforçou o prefeito, parabenizando o vereador Joaquim do Janelinha pela indicação do projeto que deu nome ao espaço.

Edvaldo agradeceu, ainda, à vice-governadora, Eliane Aquino, pela presença na visita. “Muito obrigado, Eliane, pela sua amizade, pela sua disponibilidade, e, acima de tudo, pela sua sensibilidade, pelas causas e questões sociais. Você sabe da nossa amizade, da amizade que eu tinha com Déda e do carinho que temos, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, nossa amizade sempre vai prevalecer e estará acima de quaisquer interesses menores”, disse.

De mesmo modo, a vice-governadora Eliane Aquino parabenizou a gestão municipal “pela construção de um Centro de Especialidades com grande importância para a população”. “Sempre falo que o sorriso é a janela da alma, então, quando nós, enquanto gestores públicos, cuidamos da saúde bucal da população e desenvolvemos centros como este, para tratar da criança ao idoso, estamos desempenhando um papel fundamental. Além disso, carregar o nome de David, se torna mais especial ainda, porque ele era um profissional único, que se formou muito jovem e que, desde então, teve como legado de vida ajudar ao próximo, atuando em causas nobres. Assim como Marcelo Déda, que foi um cometa, David também foi um cometa do bem, da ética, da bondade. Este Centro representa quem foi David”, afirmou.

Bastante emocionada, a viúva do homenageado, Ana Débora Santana, agradeceu ao prefeito, à secretária da Saúde, Waneska Barboza, e ao autor do projeto que deu nome ao CEO, o vereador Joaquim do Janelinha, pela escolha. “O nome de David aqui, representa a mensagem do amor de um médico que sempre esteve dedicado ao seu objetivo maior: cuidar das pessoas. Meu marido exerceu a Medicina com amor, durante todo o tempo e, mesmo sendo um homem culto, com formação em diversos países, nunca foi um homem afastado. Ele se aproximava daqueles que precisavam dele, com um sorriso no rosto. Tenho certeza de que ele estaria muito feliz de saber que pessoas estão sendo tratadas dos seus sofrimentos em um lugar digno, organizado, pronto para atender todas as necessidades”, frisou.

Novo espaço

A nova sede do Centro de Especialidades Odontológicas funciona próximo ao antigo local de atendimento, no conjunto Augusto Franco, zona Sul. Totalmente adaptado para atender as normas vigentes, referente à saúde, segurança e acessibilidade, o local possui oito consultórios, adaptados para receber pacientes acamados, quatro banheiros, sala de espera, recepção, almoxarifado, sala guarda-volumes e sala de laudos. Também conta com salas para arquivos, repouso, gerência, copa e banheiros para funcionários. Para as novas instalações, foram investidos R$ 223.630 mil, com recursos próprios da Prefeitura, sendo R$ 100 mil para mão de obra; R$ 23.630 mil para instalação de equipamentos e R$ 100 mil para materiais de obras civil e elétrica.

O CEO atende casos especializados, com encaminhamento feito através das Unidades Básicas de Saúde. Entre os atendimentos assegurados, estão: odontopediatria, periodontia e cirurgias de lesões de boca. “O Centro de Especialidades age como um complemento ao serviços prestados nas UBS’s. Apesar de considerarmos os serviços das unidades básicas, eles são imprescindíveis no que diz respeito à promoção da educação e saúde. Mas caso aqueles pacientes necessitem de procedimentos mais resolutivos ou invasivos, eles são encaminhados para este CEO. Ou seja, toda a rede é conectada, de maneira que o usuário seja assistido até a sua totalidade”, destacou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

O local conta com 19 profissionais que atuam em sete especialidades diferentes. Ele funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. “Aqui, são realizados atendimentos aos pacientes com necessidades especiais, canal (endodontia), periodontia, cirurgias, lesão de boca e o RX periapical. Além disso, também é feito o pré-natal odontológico, que é um acompanhamento para que o dentista possa orientar a futura mãe sobre os cuidados com a amamentação e com a saúde bucal de seu bebê. Durante a gestação, o corpo da mulher sofre com alterações hormonais, o que deixa a boca mais suscetível ao aparecimento de doenças, como infecções nas gengivas e cáries. Por isso, é importante o acompanhamento de um profissional, pois a saúde bucal da mãe influencia diretamente na saúde do bebê que vai nascer”, detalhou a coordenadora de Saúde Bucal de Aracaju, Fernanda Cabral.

Homenageado

O médico David Oliveira de Souza, de 46 anos, faleceu em 14 de dezembro, vítima de um infarto, no Rio de Janeiro. Ele atuou no Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe. Era especialista em Medicina da Família e da Comunidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Trabalhou na Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o médico Almir Santana, no setor de DST/Aids. Foi concursado da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), coordenador médico da Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras e consultor do Banco Mundial em Washington.

Também acompanharam a visita a vice-prefeita, Katarina Feitoza, o vereador Joaquim da Janelinha e os filhos do homenageado, Vicente e Clara.

AAN – Foto: Ana Lícia Menezes/PMA