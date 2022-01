Gracinha Garcez pede reforma em escolas estaduais de Itaporanga

A deputada estadual, Garcinha Garcez, esteve reunida nesta terça-feira, 18, com o diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Educação de Sergipe, Jorge Costa Cruz, para tratar sobre a necessidade de obras e reparos em cinco escolas de Itaporanga d’Ajuda.

A pauta já foi defendida por Gracinha em uma indicação apresentada à mesa da Assembleia Legislativa do Estado em dezembro de 2021. As indicações são instrumentos do Poder Legislativo que visam sugerir a um órgão a tomada de providências cabíveis sobre um tema.

Defendendo a necessidade de garantir a cidadania, a educação, o esporte e o lazer nas escolas, a deputada indicou que fossem viabilizadas as reformas das Escolas Estaduais do município Felisbelo Freire, Hélio Wanderley, José Sobral Garcez, Francisco Sales Sobral e Pedro Valadares.

Com a indicação aprovada à época, Gracinha agora tem buscado a efetivação do pleito através de tratativas com membros do Poder Público. “São necessárias melhorias. A falta de estrutura compromete a qualidade dos serviços e o aprendizado dos alunos”, defende a parlamentar.

“Continuarei atuando para que a demanda seja concretizada e as reformas possam atender a comunidade escolar do município, promovendo maior aproximação das relações de cidadania e fomentando nesses espaços uma forma de participação efetiva da comunidade”, completa.

