Grupo Grau Educacional lança campanha nacional com o consultor de carreiras Max Gehringer

O Grupo Grau Educacional está com uma nova campanha publicitária que promete conquistar o público, destacando a importância de um curso técnico para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Quem participa da campanha é o consultor de carreiras Max Gehringer, que conseguiu o seu primeiro emprego quando estava cursando um curso técnico e dá o seu testemunho sobre a importância de se profissionalizar. Esta é a primeira vez que o consultor atua como garoto propaganda. A nova campanha do Grau Educacional está sendo divulgada em nível nacional.

Além de estar sendo apresentada em grandes veículos de comunicação on e off, a campanha está integrada às mídias digitais e grandes sites com redes de displays. São vídeos com depoimentos de Max Gehringer e cards destacando as vantagens de se fazer um curso técnico ou profissionalizante. Outra novidade da campanha é a GAU, o avatar do Grau Técnico que já conquistou o público.

Protagonista da nova campanha do Grau Educacional, o consultor Max Gehringer atuou durante muito tempo na CBN, no Fantástico e na Revista Exame. É conhecido pelas valiosas orientações que dá na área profissional, principalmente de como se profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho. Essa é a primeira vez que Max Gehringer associa sua imagem à publicidade de uma marca, fato que, segundo ele, exigiu uma profunda análise sobre a história e propósitos do Grau.

Em seu testemunho, Max Gehringer conta que começou nos postos mais baixos e conseguiu uma carreira bem sucedida nas empresas. “Mas o ponto de partida foi o curso técnico. Eu consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada no mesmo ano em que iniciei meu curso técnico. Se foi uma boa escolha para mim, garanto que será uma ainda melhor para você, porque hoje estão faltando técnicos no mercado”, destaca.

“A campanha foi pensada a partir de uma pesquisa que fizemos com nossos alunos. Vimos que o real objetivo deles é a inserção ou recolocação no mercado de trabalho, daí percebemos que precisávamos não só de uma pessoa que falasse da nossa marca, e sim alguém que sempre defendeu e acreditou no nosso propósito. A figura do Max Gehringer foi aceita de forma unânime, estamos muito felizes com essa nova parceria. Max não é só um garoto propaganda, ele é um representante que sempre falou da importância da formação técnica em nosso país. A figura de consultor está cada vez mais viva em nossa comunicação”, diz Elielson Filho, gerente de marketing do Grupo Grau Educacional.

O Grau Educacional é uma instituição de ensino que, em apenas 10 anos e através de um eficiente sistema de franquia da marca, se fez presente em todo Brasil, com mais de 100 unidades, sendo a maior rede de escolas técnicas particulares do país.

Hoje, o Grau atua no ensino técnico e no profissionalizante. E até o final deste ano, deverá iniciar suas atividades no ensino médio técnico e também no ensino superior, com a Faculdade Grau, que oferecerá conteúdo pedagógico através do EAD. Conheça mais em @grau_técnico.

Foto divulgação

Por Cândida de Oliveira Santos