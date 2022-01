João Daniel entrega 150 cisternas a municípios do Alto Sertão

A falta de água, seja para abastecimento humano ou animal, é um problema que afeta muitas famílias da região semiárida, pois, além da escassez, muitas não têm como armazenar o excedente quando da ocorrência de chuvas. Foi atendendo à demanda apresentada por movimentos populares do campo que o deputado federal João Daniel (PT) destinou emenda para a aquisição de cisternas. Nesta terça-feira, dia 18, em visita à região do Alto Sertão, o parlamentar fez a entrega de 150 cisternas para famílias dos municípios de Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha e Poço Redondo.

Em nome da gestão, o secretário geral da Prefeitura de Monte Alegre, Luciano Lino, agradeceu ao deputado João Daniel tudo que tem feito pelo município, em especial pelos assentamentos e comunidades mais carentes. “A gente fica feliz porque nossa comunidade está sendo beneficiada e sabemos que virá mais recursos por meio de emendas”, afirmou. Gratidão também externada pelo vice-prefeito, Bibia do Couro (PT). “Para nós é uma alegria imensa ter hoje a entrega das cisternas à população de Monte Alegre”, destacou.

Participaram do ato também a prefeita Nena de Luciano; o secretário municipal de Agricultura, Haroldo José da Silva; o vereador Robson, representando a Câmara de Vereadores; representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), agricultores e agricultoras.

Investimento

As 150 cisternas foram adquiridas por meio de emenda de bancada apresentada pelo deputado federal João Daniel, no valor de R$ 813.180, através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs). “Essa era uma demanda solicitada pelos movimentos que atuam na região do Alto Sertão. Com a entrega feita hoje, os agricultores e agricultoras já irão fazer a instalação das cisternas em suas residências nas propriedades rurais, sejam assentamentos ou comunidades de pequenos agricultores, realizando o sonho de ter um local para o armazenamento da água potável”, disse João Daniel.

Também nesta terça-feira foram entregues as cisternas no município de Porto da Folha, onde foi realizado um ato no povoado Serra dos Homens, com moradores que lá produzem e trabalham, nessa região bastante sofrida, que depende muito de recursos hídricos. “As cisternas que entregamos hoje – adquiridas com recursos da emenda que nosso mandato apresentou – a um grupo de famílias vão ajudar a fortalecer a permanência e dar mais dignidade àquelas famílias”, ressaltou o deputado. O ato teve a participação do vereador Saininho de Manoel de Rosinha; o presidente municipal do PT, Franuel Fagner; Rita de Manoel de Rosinha, o ex-prefeito Manoel de Rosinha e moradores da comunidade.

Pequenos agricultores e assentados do município de Poço Redondo também receberam as cisternas que o deputado João Daniel destinou através de emenda. O parlamentar também esteve no município, acompanhado pelo ex-prefeito Roberto Araújo, representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), de assentamentos, pequenos agricultores e o ex-vereador José de Oliveira, de Santa Rosa do Ermírio.

“Fiquei muito feliz em ouvir de mulheres e homens, assentados e pequenos agricultores a importância das cisternas para as pequenas propriedades, em especial para os produtores de leite, poder ter um local, com capacidade grande, para guardar água e assim a gente contribui para fortalecer a agricultura, a pequena produção, os assentamentos, ajudando a produzir para vender para as cidades alimentos saudáveis e mais baratos e, ao mesmo tempo, garantir que as famílias possam permanecer onde gostam, vivem e produzem, sem gerar problemas urbanos”, relatou João Daniel.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira