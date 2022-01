Machado considera que foi um baque grande o fechamento da fábrica de West Coast

‘É um baque grande, diz Machado sobre fechamento de fábrica da West Coast

A decisão do grupo West Coast em encerrar as atividades da fábrica calçados da West Coast, na última quinta-feira, 13, pegou as regiões de Salgado e Nossa Senhora Aparecida de surpresa. De um dia para o outro, 450 pessoas perderam emprego. O motivo da decisão se deve ao impacto financeiro negativo causado pela pandemia

O ex-deputado federal José Carlos Machado afirmou que foi “um baque muito grande” para os trabalhadores, as famílias e para os municípios. “Essa crise é fruto não apenas do abandono das políticas industriais no País. Essa desindustrialização é provocada pela falta de competitividade da economia brasileira, agravada por dificuldades com o câmbio e pela ausência de logística adequada. Quando a gente fala sobre o fechamento de uma fábrica, precisamos pensar nos funcionários da própria empresa e também nas pessoas que prestam serviço”.

No entender do ex-deputado, o Congresso deve se debruçar sobre algumas matérias que são urgentes para o Brasil. A primeira delas, observou, é a reforma tributária. “Com a carga tributária altíssima como a nossa, é praticamente inviável se manter ativo no mercado. Esse reflexo é sentido por toda a sociedade e, de modo especial, por quem garante emprego e renda”, salientou.

Para Machado, a situação do desemprego no Brasil já é alarmante e carece de uma atenção do poder público para tentar minimizar o impacto socioeconômico. “Faço um apelo ao governador, aos senadores, aos deputados federais e estaduais para que a gente possa se somar, deixando de lado as divergências partidárias. São centenas de pais de família compondo a triste estatística do desemprego. Com o fechamento dessas fábricas o quadro econômico e social desses municípios tende a piorar”.