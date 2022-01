Um veículo se chocou contra um poste de energia na tarde desta terça-feira (18), no cruzamento da avenida Mário Jorge com a rua Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A informação passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), é de que o condutor evadiu-se do local.

Foto: SMTT