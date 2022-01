Ministério Púbico é acionado para investigar fumaça tóxica em lixão no município de Lagarto

Após várias semanas de queimadas no lixão localizado no povoado Santo Antônio, que está provocando uma intensa fumaça tóxica, comprometendo diversas localidades do município, a 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Lagarto foi acionada para investigar os fatos, já que a Prefeitura de Lagarto não sana o problema.

A denúncia partiu de um morador do conjunto João Almeida Rocha, nessa terça-feira, 18. No termo de declaração, o denunciante afirma: ” Não está sendo observado nenhuma ação para conter as chamas”.

Em outubro de 2021, o Secretário-Adjunto do Meio Ambiente de Lagarto, Allan Fontes, informou que o lixão de Lagarto funcionaria até o dia 31 de dezembro de 2021, no entanto, ficou apenas na promessa.

Fonte O Bolo é Grande