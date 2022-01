Uma operação policial para combater jogos de azar terminou com a prisão de 20 pessoas nesta quarta-feira (19) em Itabaiana, no local é conhecido como Central do Jogo do Bicho.

Segundo a policia, máquinas e dinheiro provenientes da exploração de jogos de azar foram apreendidos. Os detidos foram encaminhados para a delegacia.

Ainda nesta quarta-feira, policiais já haviam feito apreensões de máquinas do jogo do bicho e da Esporte.Net no município de Riachão do Dantas.