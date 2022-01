Período de matrícula online para alunos novos na rede municipal de Aracaju é iniciado

A Prefeitura de Aracaju iniciou nesta quarta-feira (19), o período de matrícula para alunos novos na rede municipal de ensino. Até o próximo dia 25, estão sendo disponibilizadas cerca de 10 mil vagas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Todo o processo é realizado pelo site da Matrícula Online.

Durante as primeiras horas de liberação do portal da matrícula, o sistema já havia registrado quase 4.000 acessos. Esta etapa da matrícula é voltada para aqueles estudantes que ingressão na rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, oriundos da rede particular ou de outra rede.

“É muito fácil realizar a matrícula, totalmente sem filas. Basta ir ao portal da Prefeitura de Aracaju, escolher a escola que deseja matricular seu filho e reservar a vaga. Mas, este procedimento apenas reserva a vaga. É necessário que o responsável pelo aluno compareça até a escola para levar a documentação e aí sim confirmar a matrícula. Essa ida à escola pode ser agendada por telefone, para evitar aglomerações”, explica a secretária da Educação de Aracaju, Cecília Leite.

Após realizar a solicitação da vaga pelo site www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline, o responsável tem até o dia 28 de janeiro para entregar a documentação na escola. A empregada doméstica Gilda Almeida, assim que terminou a solicitação pelo site, já foi até a Emef José Conrado de Araújo confirmar a matrícula da filha.

“Quando eu fazia a matrícula dos meus filhos mais velhos, era muito cansativo, porque tínhamos que acordar muito cedo, de madrugada, enfrentar filas e mais filas e às vezes nem conseguíamos a vaga. Agora, pelo site, ficou bem mais fácil e bem mais confortável pra gente”, comemora Gilda.

A dona de casa Cristiane da Silva foi aluna da Emef José Conrado de Araújo e, atualmente, seus dois filhos também estão matriculados na escola. Nesta quarta-feira, foi dia de matricular o filho mais novo, o que a fez lembrar das dificuldades enfrentadas anteriormente no período de matrícula.

“Quando eu estudava aqui, meu pai cansou de dormir na porta dessa escola para conseguir vaga pra mim e pra meus irmãos. Já comigo, fui hoje de manhã na lan house fazer a matricula do meu filho e foi rápido. O atendimento aqui na escola para receber os documentos também foi rápido. Agora está bem melhor”, conta Cristiane.

Central de Atendimento

Uma estrutura de Central de Atendimento foi organizada pela Semed para sanar dúvidas e fornecer mais informações ou soluções de qualquer dificuldade que possam ocorrer durante a matrícula online. Sete profissionais estão à disposição da população.

Os números para contato são: 3179-1538 / 3179-1574; e pelo WhatsApp 98106-2969. A central de atendimentos estará disponível das 7h às 17h, entre os dias 19 e 25 deste mês.

Documentação exigida:

Cópia do Registro (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável ou do aluno (quando maior de idade);

Cartão de Vacinação do aluno atualizado, que é um documento que será necessário para os casos de crianças até 6 anos de idade e para os anos iniciais do ensino fundamental;

Comprovante de residência com CEP, que deve estar atualizado há no mínimo 3 meses ;

Guia de Transferência da escola de origem ou uma Declaração Escolar, com prazo de 30 dias ;

Cópia do Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS) para alunos da Educação Infantil;

Termo de Responsabilidade com todas as informações prestadas, que também precisa ser assinado e datado;

3 fotos 3×4 coloridas.

Foto: Ascom/Semed