Plenário está de volta

Diógenes Brayner – [email protected]

A Coluna Plenário retorna hoje, claro, como o leitor está vendo. Não era esse o objetivo quando entrou de recesso dia 22 de dezembro do ano passado. A ausência seria por uma semana. Mas no primeiro domingo do ano, o colunista foi acometido de uma forte gripe e ainda hoje tem reflexos dela, através de um desconforto em todo o corpo, embora o que era mais irritante tenha desaparecido com exames e medicamentos. Além disso, todo o período de ausência de Plenário foi registrado por uma escassez de notícias de bastidores, que dificultaria a sua publicação com matérias exclusiva que contemplam e atraem tantos leitores, em razão de um momento em que o “movimento político estaria parado”.

O instante atual, inclusive, não favoreceu a notícia política que abalasse estruturas. O próprio PT, que é o partido que se tornou oposição em Sergipe, silenciou. O seu pré-candidato a governador, Rogério Carvalho, preferiu se acomodar e buscar conversas menos abertas sobre a sucessão. O seu partido tem problemas internos em relação ao lançamento de candidatura. Nada, entretanto, que mexa com a sua decisão de disputar o mandato. Ontem circularam duas informações: uma que Rogério poderia trocar sua candidatura ao Governo pela Presidência do Congresso, ou por uma nomeação de ministro de alto calibre no Governo Lula, caso ele seja eleito. A segunda dizia que era zero a possibilidade dele deixar de tentar a sucessão estadual. Nenhuma das duas foi confirmada.

A reunião da Base Aliada, dia 31 de janeiro, também é assunto de primeira linha. Alguns que participam do encontro acham que ele não deve ser igual ao de dezembro, onde todos mantiveram suas posições e saíram unidos, mesmo se sabendo que tinham objetivos diferentes. A próxima reunião não será decisiva, mas que todos os seus participantes ofereçam posições que dêem para levar a alguma definição futura, porque a “imagem de bonzinho nesse momento de interesses em jogo não cabe bem a ninguém”. Há necessidade de se deixar a reunião direcionada a uma escolha definitiva do candidato a governador do grupo, porque não se trata de coisa de compadres, mas de adversários mesmo

Por fim, a coluna Plenário voltará à publicação normal, dentro do que for acontecendo para a formação de todas as chapas majoritárias e na montagem de blocos para disputar vagas na Câmara Federal e Assembleia Legislativa, que não será nada fácil.

Tudo muito confuso

Um importante membro da base aliada, inclusive pré-candidato majoritário, admite que o clima não seja de tanta paz: “está tudo muito confuso”, disse, acrescentando “que nas reuniões não há mudança de quadro”.

*** Admite que o governador Belivaldo Chagas (PSD) tem força política e credibilidade junto ao grupo, “daí esse clima de bom relacionamento existente”.

*** Acha que a reunião de 31 de janeiro seja importante, mas que se inicie a revelar as tendências dos prováveis candidatos, para que o bloco se una em torno deles. Sugere que a decisão saia em março, depois de outras reuniões.

Sugere uma pesquisa

O mesmo membro sugeriu que uma pesquisa fosse realizada, coordenada pelo governador Belivaldo Chagas, financiada por partidos que integram toda a base aliada, inclusive em termos de pagamento.

*** Que seja feito por um instituto de pesquisas independente, sem vinculação com nenhum integrante do grupo e que o resultado demonstre ser real e sem preferências

*** – O resultado dessa pesquisa deve influenciar numa decisão final, depois de análise sobre o nome do candidato escolhido pelo bloco.

Independente da nacional

Sobre a questão do candidato a presidente da República do bloco, há um movimento nos Estados que podem apoiar candidaturas independentes da posição nacional de cada partido.

*** A razão para isso é não nacionalizar a disputa, já que as composições integram filiados a diversas legendas

Liberal ainda indeciso

A oposição está em absoluto silêncio e os partidos demonstram aguardar uma decisão final do bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

*** O Partido Liberal pensa em lançar chapa majoritária, mas encontra dificuldade em formar uma composição tanto com a situação quanto com o PT.

*** Valmir de Francisquinho ainda não se decidiu, mas os comentários é de que ele pode disputar vaga na Câmara Federal.

Belivaldo e posse

Belivaldo Chagas participou ontem da posse do novo presidente do Consórcio Nordeste, Paulo Câmara, governador de Pernambuco.

*** Para Belivaldo, Paulo Câmara, que tem toda capacidade e desenvoltura para continuar defendendo os interesses dos Estados do Nordeste.

*** – Juntos somos mais fortes!

Elaboração de plano

O senador Rogério Carvalho (PT) está em silêncio sobre sua pré-candidatura ao Governo este ano, e passa a impressão que dá um tempo nesse período de recesso.

*** Rogério, entretanto, não apenas conversa quanto participa da elaboração de um plano de Governo e mantém conversas com lideranças do partido no Estado.

*** A equipe faz um levantamento de projeto, levanta problemas e tudo será exposto quando ele retornar às atividades.

Chance zero

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) está mesmo animada para disputar o Senado, mas defende que o PT continue na base aliada, que nasceu do projeto político do ex-governador Marcelo Déda (PT).

*** Na base aliada um dos seus membros mais importantes avalia: “sabe a chance de Rogério aceitar essa proposta de Eliane”? Pergunta e responde: “zero”.

Danielle conversa muito

A presidente do Podemos, delegada Danielle Garcia não nega que esteja conversando “sempre e muito, para fortalecimento do seu partido”!

*** Surpreende ao garantir que ainda não há definição alguma para o cargo que pretende disputar, embora todos falem em Senado e a direção nacional do partido em deputada federal.

*** Danielle mantém “contato sempre com o senador Alessandro (Cidadania), mas desconheço que já haja uma definição de ele disputar o Governo”.

Denúncia grave

Muito grave denúncia do delegado Izaac Canguçu, que preside a Associação dos Delegas em Sergipe, e que precisa ser apurada com rigidez.

*** Ele disse que “Secretaria da Segurança Pública (SSP) não investiga corrupção com determinação e afinco”.

*** Faz o quê então? Fecha os olhos para a corrupção?

Adelson é candidato

O ex-deputado federal Adelson Barreto (PSD) está em pré-campanha e conversa com seus novos e velhos eleitores, mantendo contatos quase que diários com eles em um trabalho que sempre realizou junto ao seu eleitorado.

*** Adelson é candidato a deputado, mas ainda não definiu se a estadual ou federal. Ainda avalia a situação eleitoral do momento.

Racismo e escravidão

O senador Rogério Carvalho (PT) conclui que a relativização do racismo e da própria escravidão abre espaço para um revisionismo da história muito perigoso.

*** – Em um país que lidera a desigualdade entre brancos e negros, não tem como ouvir essas palavras sem se questionar: Para elas o racismo não existe?, pergunta.

Abuso de autoridade

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentei representação por abuso de autoridade em face do ministro do TCU Bruno Dantas.

*** – Não é razoável aceitar este roteiro que passa pano para corruptos e corruptores, ao mesmo tempo em que ataca investigadores e juízes. A lei vale para todos, disse.

Giro nas redes sociais

Lenio Lukiz Strec – Moro tem 08 de 45 sentenças da LJ anuladas. Vem mais por aí. Sentença nula equivale a paciente morto ou sequelado por erro médico.

Aline Passos – Fui convidada a ministrar quatro disciplinas diferentes no ensino superior em Direito por um salário que, líquido, não dá mil reais.

Flávia Said – Vice-presidente questionou até mesmo os já prometidos reajustes para servidores da segurança e da saúde: “Não sei nem se o presidente vai conceder isso aí”.

Agência Brasil – Covid: estudo aponta aumento de bactérias resistentes em UTIs. Foram analisados dados agregados de 99 hospitais do Paraná.

Mário? – Na opinião de vocês twitter é pra falar só de política? Ou é possível falar do que quiser, inclusive BBB, futebol e até postar fotos?

Flávio Costa – Pastora morre em culto e ressuscita após receber uma determinada quantia de dinheiro dos fiéis.

Usiel Rios – “…sem dinheiro no banco, sem parentes importantes…” Indignado e preocupado com o avanço do fascismo no Brasil.

Blog do Noblat – Moro deixa no ar que sabe de casos de corrupção no governo Bolsonaro (veja). Mas o ex-juiz vai abrir o bico?