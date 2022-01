PC investiga denúncia de maus tratos e violência sexual contra alunos de escolinha de futebol

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou nesta quarta-feira (19), a informação de que a Polícia Civil de Sergipe abriu um inquérito para investigar uma denúncia de maus tratos e de violência sexual contra alunos de um uma escolinha de futebol em Aracaju.

“A Polícia Civil instaurou inquérito policial e ouviu dois adolescentes e a conselheira tutelar na manhã desta terça-feira, 18. O Conselho Tutelar também está acompanhando o caso”, diz em nota secretaria.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Adolescente Vítima (Deacav).

Representantes do Conselho Tutelar foram até o alojamento onde os meninos estavam e lá foi constatado condições precárias e desumanas. Os conselheiros contam ainda que os jovens eram atraídos por redes sociais pela oportunidade de mudar de vida através do esporte e que as famílias enviavam uma ajuda de custo de R$ 300.

Em uma conversa registrada na rede social WhatsApp, o suposto treinador pede a um dos meninos uma foto dele de cueca. Ele alega que quer ver o físico completo do jovem. A todo momento, o investigado tenta ganhar a confiança da vítima.