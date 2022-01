Policia militar inicia etapa de sua transformação digital 

Projeto de extensão da Unit oportunizará o desenvolvimento de sistemas e gestão documental da Polícia Militar de Sergipe.

Alguns órgãos públicos de Sergipe têm avançado em seu processo de transformação digital graças ao apoio do projeto Unit Digital SE, realizado por alunos dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação da Universidade Tiradentes (Unit) que integram o grupo de pesquisa em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Em mais uma importante parceria firmada, uma nova fase do Projeto Digital SE será viabilizada, incluindo, desta vez, a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Terá a participação de estudantes junto à corporação para a digitalização dos documentos e também atuação no desenvolvimento do software na instituição de ensino.

A ideia é começar esta nova fase ainda no início deste ano. “Os acadêmicos atuarão três dias no órgão e dois na Unit. Além de nos aproximarmos da PMSE, que é muito importante, vamos auxiliar no ponto de vista de transformação digital”, frisa o coordenador do projeto, professor Fábio Gomes Rocha.

Assim, o projeto Unit Digital SE reforça o elo que tem se tornado ao longo de suas atividades, desde 2017, entre a academia e o mercado por meio da transformação digital de acervos de órgãos e instituições públicas.

“O intuito é desenvolver uma tecnologia e fazer essa transferência tecnológica. Com isso, trabalharemos o desenvolvimento de sistemas de gestão documental, auxiliando na evolução e na redução de papel. Com isso, atuaremos na melhoria do acesso à informação e na transparência dos dados”, declara.

Projeto Sergipe 2050

Ainda para 2022, também está previsto o Projeto Sergipe 2050 que contará também com a participação de seis estudantes da Universidade Tiradentes, por meio do Projeto Unit Digital SE.

“Desenvolveremos um portal de informações estratégicas. Assim, todo o planejamento estratégico de Sergipe – para as empresas e para os órgãos públicos-, utilizará os recursos desse portal que faremos em parceria com a Secretaria de Governo do Estado”, explica Fábio Gomes.

“Com o portal, vamos montar um sistema que vai agregar dados e informações que permitirá aos empresários e gestores a obtenção de informações de forma mais rápida”, finaliza.

Projeto Unit Digital SE

Órgãos como a Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe (Segrase), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe já são atendidos pelo projeto de extensão da Unit.

Todo o processo de digitalização envolve técnicas de tipificação, organização e limpeza dos documentos. Em seguida, é criada a ferramenta de processamento e análise do conteúdo, elaboração do sistema de armazenamento e desenvolvimento da interface de acesso do usuário.

O projeto serve de referência para os demais órgãos públicos.

Fonte e foto assessoria