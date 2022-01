Prefeito de Salgado lamenta fechamento de fábrica e garante lutar por mais empregos

A fábrica de calçados West Coast fechou as portas no município de Salgado e deixou centenas de pessoas desempregadas. Solidário, o prefeito do município, Givanildo Costa, não apenas lamentou o ocorrido como garantiu que vai lutar pela geração de empregos na cidade.

Evitar que cerca de 280 pessoas que trabalhavam e sustentavam suas famílias fabricando calçados perdessem seus empregos foi uma das lutas do gestor. Em um vídeo publicado nas redes sociais em solidariedade aos trabalhadores, o prefeito contou que fez de tudo para evitar que a empresa fechasse as portas. Mas mesmo sem conseguir, Givanildo garantiu que vai lutar para gerar trabalho para quem perdeu sua função e para quem busca a primeira oportunidade.

“Lamentamos profundamente o fechamento da fábrica de calçados West Coast em nosso município. Infelizmente centenas de pessoas ficarão desempregadas e perderão sua renda. Lutamos ao máximo para evitar isso, mas não conseguimos. Mas nossa gestão não vai esquecer desses trabalhadores que perderam seus empregos e dos cidadãos que buscam a primeira oportunidade. Estamos trabalhando para gerar emprego e renda em nosso município”, garantiu o prefeito Givanildo Costa.