PSS Integral: inscrições são prorrogadas até esta quinta-feira, 20

A seleção visa o recrutamento de professores integrantes do quadro efetivo do magistério estadual para as escolas de ensino médio em tempo integral

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado direcionado aos professores integrantes do quadro efetivo do Magistério Estadual de Sergipe para atuarem nos Centros de Excelência de Ensino Médio estão prorrogadas até o dia 20 de janeiro. A seleção, regida pelo edital nº 02/2022, visa o preenchimento de vagas para as 14 novas escolas estaduais de ensino médio em tempo integral, além da formação de cadastro reserva, para as disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês, Espanhol, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Com a prorrogação, o edital respeitará o seguinte cronograma: a avaliação de títulos acontece no período de 13 a 21 de janeiro, com resultado preliminar sendo divulgado no dia 24 de janeiro, seguido da abertura da solicitação de recurso que será finalizado no dia 26 do mesmo mês, no site da Seduc. O resultado definitivo será disponibilizado no dia 31 de janeiro. As formações acontecerão de 7 a 17 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas por meio do endereço eletrônico: bit.ly/pssintegral.

Os requisitos necessários para ocupação do quadro docente dos Centros de Excelência de Ensino Médio no Programa de Educação em Tempo Integral são: ser integrante do quadro permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe; possuir escolaridade de nível superior com graduação em quaisquer das Licenciaturas que componham a Educação Básica; não ter sido desligado do Programa Educa+ nos últimos cinco anos; não ter sofrido qualquer sanção por meio de processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos; não estar respondendo a processos administrativos disciplinares; e não possuir pendências quanto à prestação de contas, há época que por ventura tenha exercido função pedagógico-administrativa.

O edital será realizado por meio das etapas de inscrição e análise/avaliação de currículo dos candidatos, posteriormente acontecem as convocações e formações. Poderão participar professores lotados nas unidades de ensino da rede estadual, na sede da Seduc e nas 10 diretorias regionais de educação (DREs). Vale destacar que a convocação para unidades escolares de comunidade quilombola (Colégio Estadual Quilombola 27 de Maio) levará em consideração, prioritariamente, o pertencimento às referidas comunidades, mediante apresentação de documento comprobatório, devidamente assinado pelo seu representante, que deverá ser anexado no ato da inscrição.

No ato da inscrição os candidatos deverão anexar os arquivos, em formato pdf ou jpg de no máximo 2MB, dos documentos originais ou autenticados, conforme descrito: diploma de graduação correspondente à formação exigida para a função pleiteada; diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas e validem as pontuações pretendidas; declaração da unidade de ensino comprovando o tempo de regência escolar; as declarações de experiência (devem ser entregues em um único arquivo PDF ou PNG para cada tipo de pontuação pretendida); e declaração de pertencimento étnico quilombola, no caso de candidatos pertencentes à comunidade do Colégio Estadual Quilombola 27 de Maio.

Os professores poderão optar pelas seguintes escolas: Centro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto (Aracaju); Colégio Estadual Leonardo Gomes (Cristinápolis); Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes (Pedrinhas); Colégio Estadual Manuel Bonfim (Arauá); Colégio Estadual Joaldo Vieira Barbosa (Salgado); Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite (Itabaiana); Colégio Estadual Emeliano Ribeiro (São Domingos); Colégio Estadual Professora Maria da Conceição Santana (General Maynard); Colégio Estadual Mathias Barroso (Santana do São Francisco); Colégio Estadual Dr. Jessé Trindade (Ilha das Flores); Colégio Estadual Almirante Tamandaré (Nossa Senhora de Lourdes); Colégio Estadual Poeta José Sampaio (Nossa Senhora do Socorro); Colégio Estadual Prof. Gentil Tavares da Mota (Frei Paulo); e o Colégio Estadual Quilombola 27 de Maio (Porto da Folha).

Confira a nota explicativa: bit.ly/3Ac963r

Acesse o edital: bit.ly/3HYYibw

Inscrição: bit.ly/pssintegral

