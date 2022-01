Secretaria de Estado da Saúde lança o Selo Família Vacinada

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) lançou na manhã desta quarta-feira, 19, o Selo Família Vacinada no auditório do centro administrativo da SES. A proposta nasce para potencializar ainda mais a campanha de imunização contra a Covid-19 em todo o estado.

Com a nova fase da Campanha Nacional, destinada a crianças de 05 a 11 anos de idade, a SES compreende que é um momento oportuno para que todos os membros da família sejam sensibilizados sobre a importância de preencher a caderneta de vacinação com as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. A proposta da SES é que os familiares, ao levarem as crianças para vacinar, conscientizem-se acerca da vacinação e estiquem o braço para a primeira dose, fechamento do ciclo vacinal ou dose de reforço.

“Chegar nas crianças mostra que alcançamos, efetivamente, a família. Nesse sentido, precisamos estimular que a família desperte para esse senso de cuidado compartilhado, sem esquecer dos cuidados individuais como uso de máscaras e outros, afinal, o descuido individual afeta o coletivo. A família vacinada significa redução de riscos graves em relação à Covid-19 e óbitos relacionados a ela”, destaca a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

A #famíliavacinada está sendo impulsionada nas redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde, as famílias que postarem imagens das crianças sendo vacinadas podem marcar a hashtag para ganhar o Selo Família Vacinada. O bom exemplo registrado será compartilhado no instagram da SES.

Fonte SES