Seduc divulga lista de alunos selecionados para a Exposição AVIE!

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulga nesta quarta-feira, 19, a lista dos estudantes selecionados para a quinta edição da Exposição AVIE! Artes Visuais na Escola, que ficará em cartaz no período de 28 de janeiro a 4 de março, na Galeria J. Inácio, situada no Anexo à Biblioteca Epiphanio Dória. Ao todo, foram inscritas 75 obras e selecionados 30 artistas, todos eles alunos da rede pública estadual de ensino. O objetivo da Exposição AVIE! é fomentar a produção artística, nos níveis amador e profissional, contribuindo para a identificação de novos talentos nas artes visuais sergipanas.

As obras selecionadas deverão ser entregues, no período de 19 a 25 de janeiro, no Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase), na sede da Seduc, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Os trabalhos deverão ser levados em moldura de madeira.

Dentre as obras selecionadas, o trabalho que obtiver o maior número de pontos pela Comissão Julgadora será premiado com um notebook. Todos os alunos selecionados receberão um certificado de participação emitido pela Seduc. As obras inscritas não tiveram restrição de tema e dimensão, sendo aceitos trabalhos dentro das linguagens artísticas: pinturas, fotografias, desenhos, imagens digitais, colagens e esculturas. Além disso, a produção também não precisava ser inédita, sendo necessário que fosse da própria autoria do estudante.

De acordo com a professora Danielle Virginie, coordenadora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase), a ação evidencia e impulsiona o processo criativo dos estudantes sergipanos. “Como professora de Arte penso que o AVIE! é uma excelente oportunidade para que a gente consiga revelar futuros talentos, futuros nomes das artes sergipanas. A escola é um local de produção; de produção científica, produção de conhecimento e também de produção cultural. A produção que sai da escola da rede estadual é muito valiosa e precisa ser exposta para que toda a sociedade conheça”, disse ela, destacando ainda a contribuição dos professores nesse processo. “São eles que vão indicar esses talentos a partir das ações desenvolvidas durante o ano letivo”.

O organizador da exposição, professor Marcelo Prudente, destacou que desde a primeira edição “temos buscado tornar o espaço da AVIE! uma vitrine da expressão dos estudantes/artistas visuais da rede estadual de ensino, estabelecendo parceria com a Galeria J. Inácio, uma das mais antigas e importantes do estado, onde também já expuseram grandes nomes das artes sergipanas, como Fábio Sampaio, Jenner Augusto e J. Inácio, que dá nome ao local. A proposta também tem como objetivo descobrir novos artistas de partes do estado onde muitas vezes essa expressão artística não chega, como municípios e povoados distantes dos grandes centros. Além de estimular os professores a engajar os estudantes na prática e reflexão artística, convidando, inclusive, o corpo discente e docente a visitarem a exposição durante seu período de exibição, participando de atividades educativas no espaço da Galeria J. Inácio”, declarou. Mais informações podem ser obtidas também por telefone: (79) 3214-0127 / 3179-3336.

Confira a lista dos selecionados:

Selecionados / 5ª Edição AVIE! Artes Visuais na Escola

Estudante Instituição de Ensino / Município Érica Dayanne De Amorim Cordeiro C.E Dom Luciano José Cabral Duarte / Aracaju Gabriely Dos Santos Santana C.E. Educação Profissional Gov. Seixas Dória / Nossa Senhora do Socorro José Wesley Da Cruz Correia C.E. Educação Profissional Gov. Seixas Dória / Nossa Senhora do Socorro Daniel Henrique Conceição da Rocha C.E. Gilberto Freyre / Nossa Senhora do Socorro João Victor Modesto dos Santos Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana / Umbaúba-SE João Henrique Santos Menezes Escola Estadual Fausto Cardoso / Simão Dias Kaike Junior Silva De Jesus Escola Estadual Delmiro de Miranda Britto / Canindé De São Francisco Abel Oliveira Santos Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos / Itabaianinha José Vitor Silva Ferreira Santos C.E. 28 de Janeiro / Monte Alegre de Sergipe Pedro Luiz Feitosa dos Santos Junior C.E. Vitória de Santa Maria / Aracaju Ícaro Vinícius da Conceição Rocha Colégio Estadual Ivo do Prado / Aracaju Daniel Ciriaco dos Santos Gois Colégio Estadual Tobias Barreto / Aracaju Sophia Lohanna Souza Meneses Escola Estadual Monteiro Lobato / Aracaju Rodomilson Sobral Costa Júnior Colégio Estadual Professor João Costa / Aracaju Jean Vinicius De Jesus Santos Colégio Estadual Jackson de Figueiredo / Aracaju Evelyn Santos Faustino da Silva Colégio Estadual 24 de Outubro / Aracaju Janderson Alves Santos C. E. Maria Rosa de Oliveira / Tobias Barreto Samuel Guimarães Silva C. E. Maria Rosa de Oliveira / Tobias Barreto João Antônio Santos Alves Colégio Estadual Cleonice Soares Fonseca / Boquim Pericles dos Santos Leite C.E. Professora Ofenísia Soares Freire / Aracaju Thiago de Santana Silva Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela / Aracaju Maria Fábia Pereira Sandes Colégio Estadual Prof Abelardo Romero Dantas / Lagarto Angela de Jesus Fontes Colégio Estadual Senador Lourival Baptista / Simão Dias Paulo Henrique da Silva C.E. Arquibaldo Mendonça / Indiaroba Emile Santos da Silva Colégio Estadual Doutor Osman Hora Fontes / Riachão do Dantas Alana Ancelmo Nunes Colégio Estadual Prefeito Anfilófio Fernandes Viana / Umbaúba João Guilherme Rodrigues Oliveira C.E. Joana de Freitas Barbosa / Propriá Emily Maclaine Paes Correia C.E Dep. Jonas Amaral / Nossa Senhora do Socorro Daniel Figueredo dos Santos C.E. Prefeito Joaldo Lima de Carvalho / Itabaianinha Kauã de Jesus Santos C.E. Prefeito Joaldo Lima de Carvalho/ Itabaianinha

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM