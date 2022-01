SES diz que levantamento aponta redução de 90% das internações e 87% de óbitos em Sergipe

A campanha de vacinação contra a Covid-19 completa, em Sergipe, doze meses. O estado se aproxima do patamar de 70% da população com as duas doses, e cerca de 77% receberam ao menos a primeira dose.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) apresentou na manhã desta quarta-feira (19) durante entrevista, os dados que apontam a redução de 90% das internações e 87% de óbitos, após um ano de vacinação contra Covid-19 em Sergipe.

Durante a entrevista, a secretária Mércia Feitosa disse que “a vacina é eficaz, ela atendeu ao grande propósito para reduzir os casos graves e internações e é isso que a gente tem que continuar. É esse o desafio da gente, avançar nessa população, para que esteja consciente de que uma só dose não resolve”, disse.

O avanço da vacinação também impactou no número de óbitos no estado. Em abril do ano passado, o número de mortes por Covid foi 773. Em dezembro, foram registrados 14 óbitos.

Já Aracaju está com 92,82% da população acima de 12 anos imunizada com primeira dose, 85,27% com esquema vacinal completo e índice de mortalidade de 0,02%. 72,15% da população total de Aracaju já completaram o esquema vacinal com as duas doses, índice que supera a média estadual, que registra 68,57% da população imunizada, e também da média nacional, que apresenta 67,02% da população com as duas doses.