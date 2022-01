Sesc monta central de Relacionamento na CDL de Itabaiana

A equipe da Central de Relacionamento do Sesc irá realizar a partir do dia 24/01, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), de Itabaiana, o serviço de habilitação do Cartão Sesc Virtual. A iniciativa tem o objetivo de garantir o acesso dos comerciários e seus familiares à nova Unidade do Sesc, que será inaugurada em fevereiro, trazendo para a região uma gama de atividades e serviços.

Com o Cartão Sesc os trabalhadores do comércio, serviços e turismo têm passe livre nas Unidades do Sesc e ainda usufrui de toda programação, gratuitamente ou a preços acessíveis, beneficiando desta forma centenas de comerciários.

O Sesc Itabaiana terá clube com piscinas, quadra poliesportiva, lanchonete e restaurante, academia de ginástica e musculação, brinquedoteca, biblioteca, salas multiuso, auditório, além das instalações do Programa Mesa Brasil Sesc.

A Unidade é voltada para o lazer e irá mudar a rotina dos comerciários que se tornarem sócios do Sesc. A instituição atua há 75 anos em prol da melhoria da qualidade de vida dos comerciários e seus dependentes.

O balcão de atendimento do Sesc estará na CDL de segunda a sexta-feira, das 08 às 12h e das 14 às 18h. A CDL fica na Avenida Doutor Luiz Guimarães, 1527, próximo a Câmara de Vereadores.

Fonte e foto assessoria